Decine di spettatori feriti al concerto di Lana Del Rey: la caduta a "effetto domino"

Un'ondata di spettatori che cade con effetto domino dal palco verso la parte esterna della platea: lo spettacolare incidente avvenuto durante il concerto in Messico di Lana Del Rey ha causato decine di feriti i quali, non soccorsi dagli addetti all'organizzazione dell'evento, si sono dovuti recare autonomamente in ospedale per ricevere le cure del caso.

Il video di pochi secondi in cui si possono apprezzare gli effetti della caduta quasi simultanea di decine di persone ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando le reazioni indignate da parte di quanti ritengono inaccettabile il fatto che nessuno abbia aiutato i feriti, mentre lo show proseguiva come se nulla fosse mai accaduto.

Il concerto in questione si è svolto al Foro Sol di Città del Messico, e faceva parte del tour mondiale in corso di svolgimento di Lana Del Rey, che sta promuovendo il suo ottavo album in studio, "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd". Nel video pubblicato lo scorso giovedì 17 agosto da Pop Base, che ha raggiunto quasi 15 milioni di visualizzazioni su X-Twitter, si possono apprezzare gli effetti dell'improvvisa e inattesa caduta "a domino" di numerosi spettatori che assistevano al concerto. Niente lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto di lì a poco, dato che nel pubblico in tanti stavano tranqullamente ballando mentre riprendevano la propria beniamina coi loro smartphone.

In modo repentino, con un effetto onda partito da sotto il palco e diffusosi rapidamente verso la parte esterna della platea, in tanti iniziano a rovinare a terra, compreso l'uomo che ha poi diffuso per primo il filmato in rete. Stando ad alcune testimonianze raccolte dopo l'episodio, tra la gente si sarebbe scatenato il panico, mentre l'esibizione della cantante proseguiva senza interruzioni. Nessun aiuto sarebbe arrivato dall'organizzazione dell'evento, per cui i feriti si sono dovuti recare in modo autonomo in ospedale per ricevere assistenza.

Ma cosa avrebbe provocato quella caduta collettiva? Secondo qualcuno, tutto avrebbe avuto origina da una rissa innescata da un fan che aveva tentato di farsi strada per raggiungere una posizione privilegiata sotto il palco.

"Si chiama collasso progressivo della folla, in cui lo slancio di una persona che si scontra con un'altra aumenta in modo significativo" , ha spiegato a The Messenger l'esperto di scienza della folla G. Keith Still. "Penso che la frase 'effetto domino' sia abbastanza appropriata. Se metti in fila i domino, una tessera può far cadere un altra una volta e mezzo la sua dimensione, semplicemente perché un'energia potenziale si trasforma in energia cinetica. Stai cambiando la forza" , ha aggiunto, "quindi è molto facile che una cosa del genere capiti quando la folla è ammassata".

"In generale qualsiasi area recintata, se non si regola l'afflusso di gente, può diventare troppo affollata e si rischiano 'onde d'urto' del genere, con cadute progressive"."Molte volte può succedere e non ci sono lesioni gravi e non vengono segnalate" , ha continuato Still. "ma in questo caso, i media l'hanno colto da più angolazioni e sembra orribile".