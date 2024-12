California, sisma di magnitudo 7. Scatta l'allarme tsunami

Ascolta ora 00:00 00:00

Un sisma di magnitudo 7 della scala Richter è stato registrato poco distante dalla costa settentrionale della California, facendo scattare l'allarme tsunami. A diffondere l'allerta, l'istituto statunitense di Geofisica (Usgs), secondo cui l'epicentro è a circa 16 chilometri a sudovest di Scotia, nella contea di Humboldt, ed è stato registrato alle 10.44 ora locale.

Il sisma ha colpito a ovest di Ferndale, una piccola città nella contea costiera di Humboldt vicino al confine con l'Oregon, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti. È stata avvertita a sud fino a San Francisco, dove i residenti hanno sentito un movimento ondulatorio per diversi secondi. È stata seguita da scosse di assestamento più piccole. Il San Francisco Bay Area Rapid Transit District, noto come BART, ha interrotto il traffico in tutte le direzioni attraverso il tunnel sottomarino tra San Francisco e Oakland. I visitatori dello zoo di San Francisco sono stati evacuati a causa del terremoto, ha dichiarato lo zoo in un post su X. Gli animali sono stati messi in sicurezza e il personale è stato spostato su un terreno più alto.

In tutta la California settentrionale i telefoni hanno suonato con un allarme tsunami del Servizio meteorologico nazionale che dice: “Una serie di potenti onde e forti correnti potrebbero impattare sulle coste vicine a voi. Siete in pericolo. Allontanatevi dalle acque costiere. Spostatevi subito su un'altura o nell'entroterra". Almeno 5,3 milioni di persone in California hanno ricevuto un'allerta tsunami, ha dichiarato il Servizio geologico degli Stati Uniti in un'allerta gialla, che prevede danni localizzati ma minimi. Più di 1,3 milioni di persone vivono abbastanza vicino al terremoto da poterlo sentire, secondo le stime dell'USGS.

L'allerta tsunami è stata poi annullata per le zone costiere della California e dell'Oregon, ha scritto il National Tsunami Warning Center su X. Al momento non esisterebbe alcun pericolo di tsunami per questa zona. Secondo quanto comunicato dal National Tsunami Warning Center, l'allerta è in vigore da Davenport, California, a Douglas/Lane Line, Oregon. La polizia di Berkeley ha, invece, emesso un ordine di evacuazione per alcune zone della città "a causa di uno tsunami in arrivo a West Berkeley". "Le persone nella zona dello Tsunami sono in pericolo immediato e devono evacuare subito", ha affermato il dipartimento di Polizia . "Resta a est della 7th St. Questo è un ordine legittimo di andartene subito", sono gli inviti contenuti nei messaggi di allerta.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha affermato che i funzionari dell'Office of Emergency Services dello Stato stanno "risponendo attivamente ai terremoti di questa mattina nella California settentrionale".

Per quanto riguarda le, attualmente c'è una probabilità del 5% che si verifichi un terremoto di magnitudo 6 o superiore nella prossima settimana e una probabilità del 34% che si verifichi un terremoto di magnitudo 5 nello stesso lasso di tempo, ha affermato l'USGS.