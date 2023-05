Camion si schianta sulle barriere della Casa Bianca, paura a Washington

Un allarme lanciato durante la tarda serata di ieri, lunedì 22 maggio, ha messo in allerta il personale della Casa Bianca: stando a quanto riportato anche dalla stampa locale, infatti, un camion si è schiantato appositamente contro le barriere di sicurezza che cingono l'edificio all'altezza del lato nord di Lafayette Square.

Sono all'incirca le ore 10.00, quando il conducente del mezzo prende di mira la recinzione in modo intenzionale, schiantandosi ripetutamente contro di essa. Chris Zaboji, testimone dell'incidente, ha postato il video dell'assalto, confermando tale ipotesi al The Guardian. Il 25enne, pilota di linea che vive a Washington, aveva appena finito di fare jogging, quando si è imbattuto nella scena. Dopo avere udito il forte schianto, Zaboji ha preso il cellulare in mano per riprendere quanto stava accadendo dinanzi ai suoi occhi. "Mi sono guardato indietro e ho visto che il furgone U-Haul era andato a sbattere contro la barricata" , spiega il giovane. "Sono indietreggiato dietro un ragazzo su una golf cart, e ho registrato il video sul mio telefono" , aggiunge. "Dopo il primo scontro, ho visto che il camion speronava di nuovo la recinzione" , ricorda il 25enne.

In breve le autorità si sono occupate di chiudere al traffico la zona per poter intervenire in tutta sicurezza. Gli agenti si sono avvicinati al camion coi cani, ma hanno preferito affidare l'apertura del portellone posteriore a un robot telecomandato: all'interno del cassone è stato rinvenuto esclusivamente un trolley. Non sono state trovate armi o esplosivi.

"Secondo le indagini preliminari l'autista avrebbe urtato intenzionalmente le barriere di sicurezza a Lafayette Square" , ha twittato poco dopo l'episodio il capo delle comunicazioni dei servizi segreti Anthony Guglielmi. Lo stesso ha poi voluto tranquillizzare i cittadini, riferendo che nessuno era rimasto ferito.

Le forze dell'ordine di Washington DC hanno tratto in arresto il responsabile, mentre il camion è stato sequestrato dagli uomini della polizia del distretto di Columbia. Pare che all'interno dell'abitacolo sia stata rinvenuta una bandiera nazista. L'uomo fermato, stando a quanto riferito dalle autorità, sarebbe tale Sai Varshith Kandula di Chesterfield, Missouri.

Secondo la US Park Police, che ha giurisdizione sull'area di Lafayette Park dove è avvenuto l'incidente, il conducente è stato accusato di aggressione con un'arma pericolosa, guida sconsiderata di un veicolo a motore, minaccia di uccidere, rapire o infliggere danni a un presidente, vice presidente o membro della famiglia, nonché distruzione di proprietà federali e violazione di domicilio.