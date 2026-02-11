Canada, sparatoria in un liceo: 10 morti e 27 feriti

Terrore in Canada. In una scuola di Tumbler Ridge, piccola cittadina della Columbia britannica, otto persone sono state uccise in una sparatoria, mentre altre due sono state trovate morte in una casa vicina. Le autorità ritengono che sia un episodio collegato. L'allarme è stato lanciato alle 13.20 di martedì (ora locale).

Nella scuola sono state trovate morte 7 persone, compresa la persona sospettata che pare si sia tolta la vita, mentre un'ottava persona è deceduta durante il trasporto in ospedale; altri due corpi sono stati rinvenuti in una casa vicina. La Royal Canadian Mounted Police ha reso noto che più di 25 persone sono rimaste ferite, fra cui due che sono state trasportate in elicottero all'ospedale con ferite molto gravi.

Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della sparatoria. Lo ha riferito ai giornalisti il sovrintendente della RCMP, Ken Floyd, aggiungendo che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che la polizia sta ancora indagando sul legame fra le vittime e la presunta autrice della sparatoria.

La polizia non ha rivelato se le vittime fossero studenti, insegnanti o personale scolastico. Gli investigatori non hanno inoltre voluto fornire dettagli specifici sull'arma o sulle armi utilizzate.

Tumbler Ridge, che ha una popolazione di circa 2.400 persone, si trova più di 1.000 chilometri a nord di Vancouver, vicino al confine con l'Alberta. Il sito web del governo provinciale indica che la Tumbler Ridge Secondary School, cioè l'istituto in cui è avvenuta la sparatoria, ha 175 studenti fra medie e superiori.

"Sono devastato dalla terribile sparatoria avvenuta oggi - scrive su X il primo ministro canadese, Mark Carney -. Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici che hanno perso i loro cari in questo orribile atto di violenza".

Il suo ufficio ha annunciato che il premier sospenderà i viaggi che aveva in programma a Halifax, in Nuova Scozia, dove mercoledì avrebbe dovuto annunciare la tanto attesa strategia industriale per la difesa, e successivamente a, in Germania, per la