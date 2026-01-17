Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana

A meno di 20 giorni dalla strage di giovanissimi di Crans-Montana la storia si stava per ripetere, questa volta a Madrid, dove in un locale scoppiato un principio di incendio a causa delle candeline scintillanti. Una dinamica molto simile a quanto visto nella cittadina svizzera, che fortunatamente non ha avuto lo stesso epilogo per la prontezza d'azione dei camerieri, che sono riusciti a intervenire estinguendo le fiamme sul nascere in appena 8 secondi.

Stessa scena: le candeline scintillanti che rilasciano pericolosamente piccoli lapilli e utilizzo senza adeguata sicurezza. Quindi ecco che, improvvisamente ma non inaspettatamente, si scatena l'incendio: a Crans-Montana sono stati i pannelli fonoassorbenti, a Madrid una pianta posizionata poco distante dall'ingresso. Fortunatamente nel locale spagnolo l'estintore era a portata di mano e un cameriere ha avuto la prontezza necessaria per afferrarlo e usarlo nel modo corretto. Tutto questo mentre un cliente, con la stessa prontezza, è riuscito ad afferrare una tenda per spostarla prima che venisse coinvolta nell'incendio e la situazione si facesse più complicata. Anche per questo incidente ci sono video e foto che testimoniano quanto accaduto e anche in questo caso si vedono persone che ridono mentre divampano le fiamme e la musica che non viene fermata.

Tre le cause che vengono ipotizzate per l'enorme carneficina in Svizzera c'è proprio la mancanza di percezione del pericolo da parte dei giovani che stavano ballando: nessuno ha spento la musica a Crans-Montana, nessuno li ha invitati a uscire. E quando forse si sono resi conto della situazione era troppo tardi per salvarsi. Fortunatamente a Madrid l'epilogo è stato diverso e non ci sono state vittime o feriti: dopo quanto accaduto, e dopo lo scandalo che ne è derivato in Spagna, il locale ha annunciato che non userà più le candele scintillanti e ha rassicurato sulla formazione antincendio del personale e sull'adesione agli standard preventivi.

Sembra che si stia andando verso il divieto. Vedremo esattamente in quali tipi di spettacoli possa avere senso

Ma l'ordine diprobabilmente arriverà da più in alto, perché pare che ilstia valutando l'ipotesi di vietarne l'utilizzo in tutti i locali del suo territorio. "", ha dichiarato il vicesindaco Inmaculada Sanz.