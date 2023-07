Afroamericano azzannato dal cane poliziotto: il video choc

Sta facendo il giro del web e scatenando furiose reazioni negli Usa il video dell'attacco di un cane poliziotto a un afroamericano, nonostante il fatto che quest'ultimo si fosse già arreso e stesse immobile, in ginocchio e con le mani alzate: a finire nell'occhio del ciclone l'agente che teneva al guinzaglio l'animale e che lo ha liberato.

L'episodio, sul quale le autorità hanno deciso di aprire un'indagine interna, si è verificato qualche giorno fa, per la precisione martedì 4 luglio, in Ohio. Tutto ha inizio nel momento in cui, come riportato dalla stampa locale, il camionista afroamericano di 23 anni Jadarrius Rose decide di ignorare il segnale di accostare da parte di una pattuglia della polizia di Circleville, intenzionata a effettuare un controllo di routine sul mezzo pesante, sprovvisto di paraurti posteriore.

Gli agenti chiedono rinforzi e si lanciano all'inseguimento del conducente del camion: con l'obiettivo di arrestare la corsa del mezzo, si aggiungono altre pattuglie. Dopo qualche chilometro, il 23enne è costretto a fermare il mezzo, tuttavia, almeno stando alla ricostruzione diffusa dall'Associated Press, Jadarrius Rose in un primo momento si sarebbe rifiutato di scendere e di sdraiarsi a terra come richiesto dai poliziotti. Il giovane camionista decide di arrendersi e fa ciò che gli viene richiesto, inginocchiandosi a bordo strada e tirando su le mani in segno di resa: tutto inutile, dato che contro di lui viene sguinzagliato il cane poliziotto K9, gestito dall'agente della polizia di Circleville Ryan Speakman.

Speakman sceglie di liberare l'animale nonostante il fatto che più di qualcuno dei colleghi, come risulta evidente dal filmato ripreso da una bodycam, stesse tentando di convincerlo a non farlo, vista la resa del camionista: "Non liberare il cane se ha le mani alzate!" , dice infatti uno degli agenti.

Un suggerimento ignorato da Speakman il quale decide comunque di sguinzagliare il cane, che si avventa contro il giovane camionista nordafricano, mordendolo e trascinandolo a terra. L'agente con la bodycam urla ancora una volta contro il collega, dicendogli di riprendere il controllo dell'animale, mentre Rose continua a chiedere aiuto.