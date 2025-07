Vincono la lotteria in 47 mila, poi si scopre la verità: cosa è successo

Una vicenda incredibile quella avvenuta in Norvegia, dove 47mila giocatori sono risultati vincitori alla lotteria EuroJackpot. Un numero fin troppo elevato, e infatti è poi risultato essere tutto frutto di un errore tecnico. Una terribile doccia fredda per chi credeva di aver raggiunto un punto di svolta nella propria vita.

La vicenda risale a venerdì scorso, quando 47mila partecipanti alla lotteria si sono visti recapitare il messaggio che tutti sperano: "Hai vinto!". La cifra in palio ha acceso di speranza e gioia i cuori di migliaia di persone, tutte convinte di aver vinto l'ambito premio. Poi il brusco risveglio, quando la società di gioco statale Norsk Tipping ha dato la terrebile comunicazione: si trattava di un errore tecnico. A quanto pare a far risultare così tante vincite sarebbe stato un errore di calcolo. La lotteria paneuropea EuroJackpot invia a Norsk Tipping gli importi dei premi dalla Germania, e sta alla società svedese convertirli da euro a corone norvegesi. Nel corso della conversione, ci sarebbe stato un errore manuale nell'inserimento del codice e l'importo è stato moltiplicato per 100, quando invece avrebbe dovuto essere diviso per 100. Dopo la grande gioia di venerdì, questo lunedì è dunque arrivato un secondo messaggio in cui la società di scusava con i 47mila giocatori, spiegando il problema.

"Migliaia di norvegesi sono stati erroneamente informati di aver vinto un premio di valore elevato all'Eurojackpot. Si è trattato di un errore che ha colpito molti e che prendiamo molto sul serio" , ha dichiarato l'amministratore delegato Vegar Strand. " Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e, a nome di Norsk Tipping, vorrei scusarmi con tutti. Siamo profondamente dispiaciuti di aver deluso così tante persone ".

Tante le persone deluse e sconvolte. Le storie sono moltissime. Ole Fredrik Sveen, 53 anni, credeva di aver vinto 1,2 milioni di corone (oltre 100mila euro), invece ne aveva intascate solo 125 corone. "Avresti potuto essere davvero sfortunato e spendere una grossa somma di denaro per poi scoprire che non era vero" , ha commentato. Non tutti, però, hanno reagito con la rassegnazione di Sveen. Fra le vittime ci sarebbe anche chi stava già pensando di acquistare casa.

Una cosa è certa, non si tratta di una buona pubblicità per Norsk Tipping. La società è stata aspramente criticata e molti giocatori hanno dichiarato di aver perso fiducia.

Inoltre, l'autorità norvegese per la lotteria ha fatto sapere di aver avviato un'per verificare se siano state violate leggi sul gioco d'azzardo. Duro anche il commento del ministro della cultura norvegese, Lubna Jaffery.