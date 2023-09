Capelli impigliati nella ruota panoramica, donna salvata in extremis

Si sono vissuti attimi di puro terrore in India dove nel corso di una fiera locale, i capelli di una donna sono rimastri impigliati in una ruota panoramica a un'altezza di una decina di metri da terra. La ragazza, che ha rischiato la vita, è stata salvata da un gruppo di persone che, sprezzanti del pericolo, si sono arrampicati sulla struttura per liberarla dalla trappola dopo lunghi minuti di agonia.

Come riferito dal The Sun, l'episodio si è verificato nella città indiana di Dwarka durante il carnevale di Shireshwar a Khambhalia, nel Gujarat. I capelli della donna si sono improvvisamente attorcigliati attorno a un tubo della ruota panoramica, trascinando la sua testa verso il basso e bloccandola in quella posizione senza darle alcuna possibilità di muoversi neppure di un centimetro. Le urla strazianti della ragazza sono state udite dai presenti sulla giostra e da coloro che attendevano a terra il proprio turno per salire sull'attrazione, i quali hanno immediatamente lanciato l'allarme ai responsabili della sicurezza.

Dopo aver arrestato la corsa della giostra, questi ultimi sono entrati in azione: non potendo in alcun modo spostare la ruota verso il basso per non mettere a repentaglio l'incolumità della donna, che si trovava già in una condizione di profonda sofferenza, questi ultimi hanno deciso di arrampicarsi sulla struttura metallica, armandosi di forbici per tagliare i capelli della vittima e liberarla dalla presa. Senza alcun timore, un gruppetto di uomini è salito a circa 10 metri di altezza con l'obiettivo di aiutare la donna, ma è sembrato fin da subito evidente che non c'era alcun modo per districare la sua chioma dal tubo di metallo: i capelli della vittima, ancora in una situazione di straziante agonia, sono stati tagliati quasi interamente per consentire di portare a termine con successo l'intervento di salvataggio.