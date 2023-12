Capodanno 2024, in alcuni Paesi del mondo c'è già chi festeggia: ecco dove

Mentre l'Italia si appresta a salutare il 2023 ci sono Paesi del mondo in cui il 2024 è già arrivato, e i festeggiamenti per il Capodanno sono in pieno corso.

I primi festeggiamenti

I primi a celebrare il nuovo anno sono stati gli abitanti della remota isola di Kiritimati, nello stato insulare di Kiribati, nell'Oceano Pacifico meridionale. 7.300 persone hanno accolto il 2024 alle 11.00 di stamani, ora locale italiana.

È stata poi la volta dei cittadini delle Isole Chatham, situate ad est della Nuova Zelanda. Lì i festeggiamenti sono cominciati 15 minuti dopo rispetto all'isola di Kiritimati. Un'ora dopo la festa è cominciata a Tonga, Samoa e nelle altre principali città della Nuova Zelanda, dove il 2024 è ufficialmente arrivato alle ore 12.00 italiane. La prima città a cominciare i festeggiamenti è stata Auckland, con il celebre conto alla rovescia impostato sulla Sky Tower. La fine del 2023 è stata salutata con un meraviglioso spettacolo pirotecnico a cui hanno assistito migliaia di persone.

A seguire l'Australia occidentale. Hanno festeggiato a Sydney, Melbourne o Canberra. Il nuovo anno è poi arrivato alle Fiji, Tuvalu, Nauru, in altre isole di Kiribati, e nella regione di Chukotka, situata nell'estremo nord-est della Russia.

Chi sta per salutare il 2023

I prossimi, in ordine di orario, a dire addio al 2023 sono i cittadini della costa orientale dell'Australia, che passaranno ufficialmente nel nuovo anno alle 14.00 italiane. Toccherà poi a Giappone e Corea del Sud, che già in queste ore hanno cominciato le loro celebrazioni. Centinaia di cittadini giapponesi stanno raggiungendo i templi per pregare. Il nuovo anno è atteso per le ore 16.00 italiane. Alle 19.30 festeggeranno poi India e Sri Lanka.

Chi festeggerà dopo l'Italia

A festeggiare dopo di noi saranno Brasile e Argentina, che vedranno arrivare il nuovo anno alle 4 del mattino (ora italiana). Alle 6.00 del mattino di domani, quando in Italia saremo già nel 2024, brinderanno gli abitanti della costa orientale degli Stati Uniti. A festeggiare per ultimo sarà chi vive a Baker Island, nell'Oceano Pacifico centrale. Lì il 2024 arriverà alle ore 13.00 del 2 gennaio.