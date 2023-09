Indonesia, mangia carne di maiale su TikTok e finisce in carcere

Un tribunale indonesiano ha condannato a due anni di reclusione una donna per aver mangiato carne di maiale dopo una preghiera islamica in un video diffuso su TikTok e visto da milioni di utenti.

Lina Mukherjee, 33 anni, è stata giudicata colpevole di "aver diffuso informazioni con l'obiettivo di fomentare l'odio contro persone religiose e gruppi specifici", in una sentenza emessa dai giudici di Palembang, una città nel sud dell'isola di Sumatra. Il caso era emerso lo scorso marzo, quando un utente aveva segnalato il video alle autorità. La donna dovrà anche pagare una multa di circa 15mila euro.

Nel video, Mukherjee recita la "Basmala" - una formula araba che significa "nel nome di Dio" - prima di mangiare una crocchetta a base di suino. Le reazioni al gesto erano state intense, suscitando le critiche dei gruppi conservatori. Il Consiglio degli ulema indonesiani, la più alta autorità religiosa nell'arcipelago, aveva considerato blasfemo il contenuto del filmato.

La carne di maiale è proibita dall'Islam, che è la religione dominante in Indonesia. Gli attivisti per i diritti umani da tempo criticano le leggi sulla blasfemia, a loro dire spesso utilizzate impropriamente per colpire le minoranze religiose. L'anno scorso, sei persone furono arrestate per aver offerto bevande alcoliche - anch'esse proibite - ai clienti di nome Mohammad. Nel 2017, l'allora governatore di Jakarta, il cristiano Basuki Tjahaja Purnama, fu condannato a due anni di carcere per dei commenti considerati blasfemi verso l'Islam durante la sua campagna elettorale.