Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare

Nuovi aggiornamenti sul dossier Epstein. Secondo quanto confermato dai diretti interessati, Bill e Hillary Clinton non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul finanziere pedofilo. La decisione arriva dopo che il presidente repubblicano della Commissione di sorveglianza James Comer aveva prospettato la possibilità di procedere per oltraggio al Congresso in caso di mancata collaborazione.

In una lettera indirizzata a Comer e resa nota dal New York Times, i Clinton affermano: "Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento". Nello stesso documento si legge ancora: "Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all'interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici".

Bill e Hillary Clinton hanno rimarcato di aver già fornito spontaneamente dichiarazioni giurate nell’ambito dell’inchiesta su Epstein. L’ex presidente e la moglie, inoltre, prevedono inoltre che Comer possa chiedere alla commissione di avviare una procedura formale per oltraggio e che vengano diffuse immagini di vecchia data, a loro dire "irrilevanti" e pubblicate "nella speranza di metterci in imbarazzo".

Ricordiamo che tre settimane fa il Dipartimento di Giustizia ha diffuso una serie di documenti sul caso di Epstein e sono spuntate delle foto con protagonista Clinton.

In una si vede l’ex capo della Casa Bianca nel jet privato di Epstein accanto a una giovane bionda, mentre in un altro scatto nuota in piscina insieme a Ghislaine Maxwell. Infine, la fotografia insieme a Mick Jaffer e un’altra ragazza.