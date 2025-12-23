Rilasciati 11 mila nuovi documenti: la mossa del dipartimento di Giustizia sul caso Epstein

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso disponibile una nuova e ampia tranche di materiali collegati all’inchiesta su Jeffrey Epstein. La documentazione, che supera gli 11 mila tra file digitali, immagini e altri atti. La notizia è stata riportata dai media statunitensi. In base a una prima ricognizione effettuata da Cbs News, si tratta del rilascio più consistente avvenuto finora. Il materiale includerebbe documenti dell’Fbi, comunicazioni interne del Dipartimento di Giustizia, citazioni in giudizio, atti giudiziari di varia natura e registrazioni legate alla morte di Epstein, avvenuta nel 2019 mentre si trovava in custodia federale.

La diffusione dei nuovi documenti segue la ripubblicazione delle 119 pagine già pubblicate venerdì ma completamente censurate. I file in questione riguardavano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell, collaboratrice del finanziere pedofilo con cui avrebbe avuto anche una relazione. Ricordiamo che le fotografie pubblicate includevano personaggi di spicco come Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson e Kevin Spacey. Nessuno scatto mostra attività illegali e nessuno degli individui in questione è stato accusato di illeciti in relazione a Epstein.

Nelle scorse ore Donald Trump è tornato a parlare caso Epstein, negando qualsiasi legame diretto. "Non sono mai stato sull'isola di Epstein. Questo caso serve solo per deviare l'attenzione dai nostri successi" ha affermato. Il presidente ha quindi fatto riferimento alle reazioni suscitate dalla diffusione di alcune immagini connesse all’inchiesta. "La gente è molto arrabbiata per la diffusione di queste foto. Persone che non hanno nulla a che fare con Epstein, ma sono in una foto con lui perché erano a una festa" e che vedono la loro "reputazione rovinata". Una situazione che, secondo Trump, spiega perché "molte persone sono molto arrabbiate".

Trump ha infine collegato la pubblicazione delle immagini a dinamiche politiche, sostenendo che la scelta sia stata imposta dai "democratici e un paio di repubblicani cattivi lo hanno voluto". Ha poi aggiunto che "tutti erano amichevoli con questo tizio, amichevoli o non amichevoli, ma lui era in giro".