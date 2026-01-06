Cattura di Maduro, la foto di Trump manda sold out la tuta indossata dall'ex presidente

Gli scatti dell'arresto di Nicolàs Maduro sono diventati immediatamente virali sia sui telegiornali e i quotidiani online che sui principali social network: in questo caso, tuttavia, la viralità è stata trasmessa di riflesso anche sulla tuta indossata dall'oramai ex presidente del Venezuela, andata sold out poche ore dopo la diffusione delle immagini da parte di Donald Trump sul suo profilo Truth

Lo store online della Nike, marchio "esibito" da Maduro nelle foto postate dal Tycoon, è stato letteralmente preso d'assalto da centinaia di migliaia di utenti decisi ad accaparrarsi la tuta di colore grigio, sparita non solo dal sito in tutte le taglie a disposizione e in varie parti del mondo, ma anche al di fuori del portale ufficiale dell'azienda tra i vari rivenditori che l'avevano ancora in stock.

I dati registrati dai motori di ricerca hanno chiaramente evidenziato un boom delle query su "Nike Tech Fleece" e i modelli a disposizione: inutile dire che la colorazione grigia è stata quella esaurita per prima ovunque. Ma non solo: i numeri diffusi da Google rivelano un'impennata inusuale delle ricerche associabili al tema, come ad esempio "Nike Maduro", "Nicolàs Maduro grey", "Maduro fit", "Nicolàs Maduro Nike Tech", "Venezuela president outfit" e "Venezuela President Nike". Nella classifica delle Nazioni in cui il trend è esploso figurano, nell'ordine, Cile, Albania, Giamaica, Francia e Stati Uniti.

A confermare il fatto, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la viralità è stata una conseguenza del fatto che a indossare il capo di abbigliamento fosse Maduro nel giorno della sua cattura immortalato a bordo della USS Iwo Jima, c'è un altro dato estremamente interessante. Anche un altro "outfit" esibito dall'ex presidente del Venezuela è infatti andato a ruba sui principali siti di e-commerce, e si tratta di un'azienda che certamente non ha lo stesso volume di affari della Nike né tanto meno a esso può avvicinarsi.

Si tratta della felpa di colore azzurro che Maduro aveva indosso quando è stato fotografato negli uffici della Dea di New York: a beneficiare della grande spinta mediatica derivante dalla cattura dell'ex leader venezuelano anche la piccola "Origin", azienda fondata 14 anni fa a Farmington.

"Benvenuto in America"

"Purtroppo, la nostra maglia RTX 'Patriot Blue' non sarà disponibile fino alla prossima primavera. Ma è possibile comunque preordinarla!".

, si legge nel tweet postato dai responsabili del sito.