Catturato in Spagna uno dei latitanti più pericolosi: chi è Simone Bartiromo, boss dei Van Gogh

La polizia spagnola è riuscita a catturare un pericoloso criminale italiano che da oltre tre anni risultava latitante: stiamo parlando di Simone Bartiromo, personaggio noto nel narcotraffico e boss dei Van Gogh. Il 47enne Bartiromo è stato rintracciato a Orihuela, provincia di Alicante (Spagna), nella giornata di ieri, giovedì 17 luglio. A quanto pare il soggetto aveva trovato da nascondersi in una villa, dove risiedeva da tempo sotto mentite spoglie.

L'arresto è stato possibile grazie all'instancabile lavoro delle forze dell'ordine, che hanno collaborato con l'obiettivo di arrivare al noto narcotrafficante.

Ma cosa sappiamo di Bartiromo? Nato ad Arenaccia, quartiere di Napoli, per lungo tempo ha gestito lo scambio di cocaina fra Sud America ed Europa. Lo stupefacente veniva fatto arrivare in Italia e poi smistato tramite una rete ben organizzata. Le autorità italiane hanno cercato di catturarlo, ma nel 2021, nel corso dell'operazione "La Valigia", il criminale riuscì a fuggire, evitando l'arresto. Stando alle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il gruppo di Bartiromo riusciva a spostare la droga utilizzando dei container che attraccavano ai porti di Livorno e Gioia Tauro. Bartiromo ha comunque ricevuto una condanna a 7 anni e 8 mesi per per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Dopo essere riuscito a evitare il carcere, il 47enne è riuscito a nascondersi in Spagna.

I tre anni di latitanza derivano dall'identità falsa, dal profilo basso mantenuto dal criminale e da una fitta rete di complici, operativa anche all'estero, che lo ha protetto.

Adesso che è stato preso, Simone Bartiromo raggiungerà presto il nostro Paese.

Forze dell'ordine italiane e spagnole hanno lavorato fianco a finco per raggiungere questo risultato. A coordinare il lavoro degli agenti è stata l'unità I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta). Il 47enne sarà prestoin Italia, dove sconterà la condanna.