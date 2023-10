Crolla il ponte di vetro e i turisti precipitano nel vuoto: il video della tragedia

È di un morto e tre feriti il bilancio del terribile incidente che si è verificato in una delle principali attrazioni turistiche del parco naturale di Banyumas, situato nella parte centrale dell'isola di Giava in Indonesia: sono all'incirca le 10 del mattino dello scorso mercoledì 25 ottobre, quando un gruppo di turisti provenienti da Cilacap sta attraversando il Jeong, un suggestivo ponte di vetro sostenuto da gigantesche braccia dorate che si trova sospeso sulla meravigliosa foresta di pini di Limpakuwus.

Improvvisamente, al passaggio dei visitatori il vetro cede, facendo precipitare nel vuoto due di essi: altri due turisti riescono a restare appesi alla struttura e a non finire di sotto, e vengono issati nuovamente sul ponte grazie all'intervento coraggioso di alcuni dei presenti. Schiantatosi al suolo dopo un volo di circa dieci metri, uno dei turisti che non sono riusciti a evitare la caduta è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. È andato meglio al secondo uomo, che si è salvato la vita riportando miracolosamente solo delle lievi ferite.

La polizia ha sottoposto a sequestro il ponte per effettuare i rilievi e dare inizio a delle indagini approfondite con l'obiettivo di far luce sulle cause della tragedia ed individuare eventuali responsabilità. A quanto pare, come riferito dalla stampa locale, l'attrazione turistica era già finita in più di un'occasione al centro dell'attenzione mediatica proprio per via delle perplessità espresse da più parti circa le scarse misure di sicurezza.

Non solo. Ekop Purnomo, presidente della cooperativa Limpakuwus Pine Forest, aveva contattato con urgenza il manager del The Jeong già lo scorso mese di aprile, poco dopo che il ponte era stato inaugurato, proprio per ottenere una valutazione del livello di sicurezza. Una richiesta più che lecita, in quanto proprio la cooperativa aveva ricevuto numerose lamentele da parte dei visitatori che avevano rilevato alcuni problemi sulla struttura, mettendo in dubbio proprio la sicurezza di chi si era cimentato nell'attraversamento del ponte con lastre di vetro: stando a quanto riferito da Ekop Purnomo addirittura il 5% dei visitatori dell'attrazione aveva sporto reclamo online dopo l'esperienza tuttaltro che piacevole.

Il presidente della cooperativa che gestisce il parco ha precisato che a quella riunione, indetta proprio con lo scopo di rivedere gli standard di sicurezza, il manager del The Jeong non aveva neppure partecipato, preferendo inviare un suo sottoposto. Le indagini proseguono, e Purnomo ha accettato di chiudere l'accesso al parco per collaborare con le autorità.