Da Assange a Maduro: chi è Barry Pollack, l'avvocato del presidente venezuelano

Da Julian Assange a Nicolas Maduro: questa la nuova sfida per l’avvocato Barry Pollack. Secondo quanto emerge dai documenti depositati in tribunale e riportati dalla Cnn, il presidente del Venezuela sarà assistito dal legale che attualmente difende il fondatore di Wikileaks e che ha negoziato l'accordo per il suo patteggiamento e la sua liberazione la scorsa estate. La moglie Cilia Flores sarà invece difesa da Mark Donnelly, già procuratore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In un primo momento il New York Times aveva indicato come legale di Maduro David Wikstrom, avvocato penalista d’ufficio. Wikstrom ha in passato rappresentato il fratello di Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras, successivamente condannato per reati analoghi a quelli contestati a Maduro e poi graziato da Donald Trump.

Come evidenziato in precedenza, Barry Pollack è noto ai media per aver assunto la difesa di Assange. Nel giugno scorso ha condotto le trattative con il governo statunitense che hanno portato a un accordo per la liberazione del fondatore di Wikileaks, chiudendo una vicenda giudiziaria durata quasi quindici anni. Pollack ha affiancato Assange a partire dal 2021, nel periodo in cui quest’ultimo si trovava rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra.

Nel corso della sua carriera professionale, Pollack ha seguito anche il caso di Michael W. Krautz, ex responsabile della contabilità di Enron, dopo il fallimento del gruppo energetico. In un altro procedimento di rilievo, ha inoltre difeso un collega avvocato accusato di violenza sessuale. Membro dell'American College of Trial Lawyers, dell'American Board of Criminal Lawyers ed ex presidente della National Association of Criminal Defense Lawyers, Pollack vanta oltre trent’anni di esperienza e ha curato gli interessi di manager, alti funzionari governativi, aziende e altre organizzazioni. Chambers Usa ha descritto il difensore di Maduro come un "avvocato scrupoloso e riflessivo" che "vive, respira e dorme durante i processi, e ha un atteggiamento naturale di fronte alle giurie". E ancora: "Barry è molto concentrato sul cliente.

È un avvocato eccezionale, è molto brillante e affronta casi difficili". Who's Who Legal: Business Crime Defense ha indicato Pollack come un avvocato di prim'ordine e lo ha descritto come "incredibilmente dotato".