Trump: "In Venezuela siamo noi al comando". E minaccia azioni in Colombia e Messico

A due giorni dalla cattura di Nicolàs Maduro, il presidente americano Donald Trump ha ribadito alla leader ad interim del Paese, Dercy Rodriguez, che gli Usa sono fermamente al comando della situazione in Venezuela.Ha anche alluso alla possibilità di azioni simili a quella effettuata a Caracas anche in Messico - "Bisogna fare qualcosa" - e in Colombia - "Governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti. Non lo farà per molto tempo".
Tajani: "Per Trentini stiamo tentando il possibile e l'impossibile"
Sulla liberazione di Alberto Trentini "fino a ieri sera ho parlato con il nostro ambasciatore a Caracas, stiamo lavorando e stiamo tentando il possibile e l'impossibile. Speriamo che con Rodriguez il dialogo sia più facile per riportare a casa una persona che non ha fatto del male". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Rtl 102.5. "Dobbiamo garantire la nostra comunità e la liberazione dei prigionieri politici italiani, che sono una ventina, e quella di Trentini che è stato l'ultimo. Siamo fortemente impegnati per riportarli a casa. Anche gli altri sono detenuti politici - ha sottolineato il ministro - Non perché abbiano commesso alcun male".
Tajani: "Intervento in Venezuela legittimo, emergerà dal processo"
"Riteniamo che gli interventi militari non siano idonei a risolvere le questioni ma è legittimo l'intervento Usa in Venezuela vista la minaccia che loro intravedevano, e questo emergerà nel processo a Maduro visto anche il supertestimone dei servizi venezuelani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Rtl 102.5. "Il narcotraffico - ha detto ancora - è anche uno strumento per attaccare altri Paesi. Da questo punto di vista per tutelare la propria sicurezza l'intervento è legittimo. Ora si lavori per una transizione democratica, per lo stato di diritto. Sono stati pochi quelli in questi anni che hanno denunciato la dittatura di Maduro. Noi l'abbiamo sempre fatto. Altri hanno sottovalutato il regime di Maduro, oggi il Venezuela è più libero".
L'Iran chiede il rilascio di Maduro: "Rapito illegalmente"
"Il rapimento del presidente di un altro Paese non è un onore ed è illegale, quindi l'Iran chiede il rilascio del presidente venezuelano Nicolas Maduro". Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, invitando le Nazioni Unite a "salvaguardare l'Onu, poiché non prendere una reazione esplicita sulla questione danneggerebbe la comunità internazionale". Riferendosi alle accuse degli Stati Uniti contro Maduro, Baghaei, citato dall'Irna, ha affermato che le accuse degli Stati Uniti servono solo a giustificare il loro atto illegale, poiché le leggi nazionali dei Paesi non possono essere una base per la violazione dell'immunità di altri Paesi.
Cina, nostri interessi in Venezuela saranno protetti dalla legge
La Cina ha assicurato che i suoi "interessi" in Venezuela "saranno protetti dalla legge", in merito al robusto export di petrolio dal Paese caraibico verso il Dragone dopo il blitz militare Usa che nel weekend ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro. el briefing quotidiano, il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha ribadito la contrarietà di Pechino "all'uso della forza nelle relazioni internazionali" da parte degli Usa che allo stato rischia di minare la pace in America Latina. Lin ha inoltre espresso il pieno sostegno cinese alla riunione odierna del Consiglio di Sicurezza dell'Onu dedicata al Venezuela.
Petro, "Io narcotrafficante? Da Trump accusa falsa"
Il presidente colombiano Gustavo Petro ha respinto le parole del suo omologo americano Donald Trump, che lo aveva avvertito di "guardarsi le spalle" dopo l'operazione militare a Caracas con la quale è stato catturato Nicolás Maduro. "La sua punizione è quella di accusarmi falsamente di essere un narcotrafficante e di possedere fabbriche di cocaina", ha scritto Petro su X, in un messaggio in cui afferma di non essere mai stato menzionato in alcuna indagine giudiziaria relativa al narcotraffico.
Petro è stato uno dei primi leader della regione a parlare dopo l'operazione a Caracas. Il presidente progressista colombiano ha dichiarato che il suo governo "respinge l'aggressione alla sovranità del Venezuela e dell'America Latina" e ha chiesto pace e dialogo. "I conflitti interni tra i popoli vengono risolti dai popoli stessi in pace", ha aggiunto.
Petro: "Da Trump minacce illegittime, non sono un narcos"
"Oggi vedrò se le parole di Trump in inglese vengono tradotte come dice la stampa nazionale. Pertanto, risponderò più tardi, quando saprò cosa significa realmente la minaccia illegittima di Trump". È quanto scrive in un post su X i presidente della Colombia Gustavo Petro, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha definito il Paese sudamericano "governato da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti". "Non sono illegittimo, né sono un narcotrafficante, ho solo come bene la mia casa di famiglia che sto ancora pagando con il mio stipendio. I miei estratti conto bancari sono stati resi pubblici. Nessuno può dire che abbia speso più del mio stipendio. Non sono avido", ha replicato Petro, "ho enorme fiducia nel mio popolo e per questo ho chiesto al popolo di difendere il presidente da qualsiasi atto violento illegittimo contro di lui. Il modo per difendermi è prendere il potere in tutti i comuni del Paese. L'ordine alle forze dell'ordine è di non sparare al popolo, ma all'invasore".
Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme per la pace e il dialogo"
Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a "lavorare insieme" e invocando un rapporto rispettoso tra i due Paesi, caratterizzato da "pace e dialogo, non guerra". Rodríguez ha lanciato questo appello dopo aver presieduto la sua prima riunione di gabinetto.
"Presidente Donald Trump - ha affermato Rodríguez nel suo messaggio, trasmesso sul suo canale Telegram ufficiale - il nostro popolo e la nostra regione meritano pace e dialogo, non guerra. Questa è sempre stata la posizione del presidente Nicolás Maduro, ed è la posizione di tutto il Venezuela in questo momento". "Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un clima di rispetto e cooperazione internazionale - ha detto ancora - Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo innanzitutto la pace di ogni nazione. Invitiamo il governo degli Stati Uniti a lavorare insieme su un programma di cooperazione, orientato allo sviluppo condiviso, nel quadro del diritto internazionale, e a rafforzare una duratura convivenza comunitaria", ha dichiarato la presidente ad interim.
Trump: "Ripristinare ordine prima di pensare alle elezioni"
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che in Venezuela devono essere ripristinati "l'ordine pubblico" e la disciplina economica prima di qualsiasi discussione sulle elezioni, in seguito alla drammatica operazione statunitense conclusasi con l'arresto del leader Nicolas Maduro.Parlando al New York Post domenica, Trump ha liquidato le domande sul sostegno a figure dell'opposizione – tra cui la leader e Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado – affermando che attualmente nessuno di loro gode del sostegno necessario per guidare il Paese. "Non credo che abbia il sostegno del popolo di cui ha bisogno", ha detto Trump. "Tutto qui". Incalzato sulla possibilità di sostenere Machado in caso di vittoria elettorale, Trump non si è pronunciato, sostenendo che il collasso del Venezuela rende le elezioni una preoccupazione secondaria. "Dobbiamo governare il Paese come si deve", ha detto Trump. Riguardo a Machado, ha detto: "Potrebbe vincere le elezioni solo se la sostenessi. Ma mi piace molto".
Trump: "Compagnie petrolifere interverranno e ricostruiranno sistema"
Parlando con i giornalisti sull'Air Force One domenica, il presidente americano Donald Trump ha affermato che le compagnie petrolifere "interverranno e ricostruiranno il sistema" petrolifero in Venezuela. L'industria petrolifera venezuelana è in rovina dopo anni di abbandono e sanzioni internazionali, quindi secondo le compagnie petrolifere le infrastrutture necessitano di investimenti significativi prima che la produzione possa aumentare drasticamente.
Prezzi petrolio in calo dell'1%, borse asiatiche in salita
Lunedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l'1%, mentre i prezzi dei metalli preziosi sono aumentati, mentre i mercati hanno registrato reazioni contrastanti alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, avvenuta durante un raid nel fine settimana.I prezzi delle azioni hanno aperto in rialzo, con i benchmark di Corea del Sud e Giappone che hanno nuovamente stabilito nuovi record. I futures statunitensi sono rimasti invariati dopo che le azioni hanno registrato piccoli guadagni venerdì a Wall Street.Poco dopo l'inizio delle contrattazioni, il petrolio greggio di riferimento statunitense è leggermente aumentato. In seguito, però, è stato scambiato in ribasso di 23 centesimi, a 57,09 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard internazionale, ha ceduto 17 centesimi, attestandosi a 60,58 dollari al barile. Con i livelli di petrolio già abbondanti, il greggio è stato scambiato al livello più basso degli ultimi sei mesi. In ogni caso, la mossa degli Stati Uniti si è riflessa sui mercati finanziari, mentre gli operatori si sono mossi per tenere conto dell'incertezza causata dall'insolita operazione militare del presidente Donald Trump e dalla sua insistenza sul fatto che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela dopo la cacciata di Maduro. Il prezzo dell'oro è salito dell'1,9%, mentre l'argento è balzato del 5,7%. I prezzi delle azioni in Asia sono saliti vertiginosamente. A Tokyo, il Nikkei 225 è balzato del 3% a 51.853,53. L'indice ha chiuso al massimo di fine anno per il 2025 e ha ripreso le contrattazioni solo lunedì.
Presidente ad interim Rodriguez a Trump: "Dobbiamo collaborare"
La leader venezuelana ad interim Delcy Rodríguez ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "a collaborare" e ha affermato di voler instaurare "relazioni rispettose" in un messaggio recentemente conciliante pubblicato domenica sera. Dopo aver pronunciato discorsi di feroce sfida all'amministrazione Trump questo fine settimana, la dichiarazione di Rodríguez in inglese sul suo account Instagram ha segnato un drastico cambio di tono."Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria", ha scritto.Il suo messaggio arriva poco dopo che Trump l'aveva minacciata di "pagare un prezzo molto alto" se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti.
Cuba, in attacco Usa morti 32 ufficiali cubani
L'operazione militare americana in Venezuela ha ucciso 32 ufficiali cubani nel fine settimana. Lo ha dichiarato domenica il governo cubano nel primo conteggio ufficiale delle vittime degli attacchi americani nel paese sudamericano.I militari e gli ufficiali di polizia cubani erano impegnati in una missione che l'esercito del paese caraibico stava svolgendo su richiesta del governo venezuelano, secondo una dichiarazione trasmessa domenica sera dalla TV di stato cubana.Non è chiaro a cosa stessero lavorando i cubani nel paese sudamericano, ma Cuba è uno stretto alleato del governo venezuelano e da anni invia forze militari e di polizia per supportare le operazioni. Voci sulle morti sono circolate sull'isola durante il fine settimana. "Sapete, ieri sono stati uccisi molti cubani", ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il volo di ritorno domenica sera dalla Florida a Washington. "Ci sono stati molti morti dall'altra parte. Nessun morto da parte nostra", ha aggiunto. Il governo cubano ha annunciato due giorni di lutto per gli ufficiali cubani uccisi, e l'ex presidente e leader rivoluzionario Raúl Castro e il presidente Miguel Díaz-Canel hanno inviato le condoglianze alle loro famiglie. I nomi delle vittime e le posizioni da loro ricoperte non sono stati immediatamente resi noti dalle autorità cubane."Fedeli alle loro responsabilità in materia di sicurezza e difesa, i nostri compatrioti hanno adempiuto al loro dovere con dignità ed eroismo e sono caduti dopo una feroce resistenza nel combattimento diretto contro gli aggressori o a seguito dei bombardamenti delle strutture", si legge nel comunicato ufficiale. Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di immigrati cubani, ha sottolineato il coinvolgimento cubano in Venezuela nel fine settimana, affermando che l'apparato di sicurezza interna di Maduro era guidato da cubani e che stavano "sostenendo Maduro". "Tutte le guardie che aiutano a proteggere Maduro - questo è ben noto - tutta la loro agenzia di spionaggio, erano piene di cubani", ha detto Rubio.
Trump avverte Colombia: "Operazione simile? Mi sembra buona idea"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre tornava a Washington domenica sera, ha anche messo in guardia il vicino del Venezuela, la Colombia, e il suo presidente di sinistra, Gustavo Petro.Trump, in un botta e risposta con i giornalisti sull'Air Force One, ha affermato che la Colombia è "governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti"."Non lo farà per molto tempo", ha detto Trump domenica a proposito di Petro. "Ha fabbriche e fabbriche di cocaina. Non lo farà." Alla domanda se avrebbe ordinato agli Stati Uniti di condurre un'operazione contro la Colombia, Trump ha risposto: "Mi sembra una buona idea".L'amministrazione Trump ha imposto sanzioni a ottobre a Petro, alla sua famiglia e a un membro del suo governo per accuse di coinvolgimento nel traffico globale di droga. La Colombia è considerata l'epicentro del traffico mondiale di cocaina.
Trump a Rodríguez: "Siamo noi al comando"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dall'Air Force One di ritorno a Washington, ha ribadito domenica sera che in Venezuela "siamo al comando", mentre la leader venezuelana ad interim Delcy Rodríguez ha invitato il presidente repubblicano "a collaborare" in una nuova posizione conciliante.
Trump: "Cuba sta per crollare definitivamente"
Cuba "Sta crollando". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dall'Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago. "Sta crollando definitivamente", ha aggiunto con riferimento alla situazione in Venezuela. Trump ha affermato che l'economia cubana, colpita da anni di embargo statunitense, è a pezzi e che continuerà a peggiorare con la cacciata di Maduro, che forniva petrolio sovvenzionato all'isola caraibica.