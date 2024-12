Chi è Francois Bayrou, il possibile nuovo ministro della Francia

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi prenderà il posto di Michel Barnier nel ruolo di primo ministro della Francia? Il nome più caldo è quello di Francois Bayrou, ricevuto a pranzo da Emmanuel Macron e considerato dai media in pena corsa per ricoprire l'incarico. Il capo del Movimento Democratico (MoDem) è stato dunque nuovamente inserito tra i possibili futuri inquilini di Matignon dopo la "fine anticipata" del governo Barnier. Bayrou, in passato stretto consigliere di Macron, fin dall'arrivo dell'attuale capo di Stato all'Eliseo è stato sistematicamente citato, ogni volta che si è presentata l'occasione, come un papabile primo ministro. Secondo i suoi sostenitori sarebbe " l'unico capace di dialogare con tutti, dalla sinistra e al RN di Marine Le Pen ". Ma chi è e cosa sappiamo di Francois Bayrou?

Chi è Francois Bayrou?

Nato il 25 maggio 1951 a Bordères, Francois Bayrou è cresciuto in una famiglia di agricoltori. Appassionato di letteratura, studia lettere classiche a Bordeaux. Sebbene abbia iniziato la sua carriera nel mondo dell'insegnamento, dopo la morte del padre, avvenuta nel 1974, il giovane Bayrou ha aiutato la madre a mantenere l'azienda a conduzione familiare.

L'ingresso in politica sarebbe arrivata con l'assunzione della carica di consigliere generale dei Pyrénées-Atlantiques. Dopo essere stato deputato dell'Unione per la Democrazia Francese (UDF) e poi presidente del Consiglio generale dei Pyrénées-Atlantiques, Bayrou ha raggiunto una posizione di rilievo nazionale in seguito alla nomina ministro dell'Educazione e ministro dell'Istruzione superiore dal 1995 al 1997. In seguito avrebbe ricevuto le redini dell'UDF e, nel 1999, sarebbe diventato deputato del Parlamento europeo.

Bayrou non ha tuttavia mai abbandonato la scena nazionale, essendosi candidato alle elezioni presidenziali del 2002 e del 2007, dove, in entrambi i casi, ha terminato la sua corsa al terzo posto. Nel 2007 ha fondato il MoDem, anche se da allora ha dovuto affrontare numerose defezioni da parte dei suoi ex amici di partito. Con spirito combattivo e intraprendenza, e ormai politico navigato, ha annunciato la sua terza candidatura alle elezioni presidenziali del 2012, non riuscendo a raggiungere il traguardo.

Il possibile nuovo primo ministro della Francia

Nel maggio 2017 Macron lo ha nominato ministro della Giustizia, salvo poi dimettersi un mese più tardi. Nel 2023 è stato insignito della Légion d'honneur all'Eliseo dal presidente francese mentre nel febbraio del 2024 è stato assolto dai tribunali nell'ambito di caso rguardante gli assistenti parlamentari del MoDem al Parlamento europeo (riferito al 2017). Nella vita privata, Bayrou ha sposato Élisabeth Perlant (alias Babette) nel 1971. La coppia ha avuto sei figli: Hélène, Marie, Dominique, Calixte, Agnès, André.

A 73 anni e con una lunga carriera politica alle spalle, François Bayrou padroneggia gli arcani del potere francese e gode di una certa stima nella sfera politica nazionale.

Il, anche se negli ultimi anni aveva preso le distanze da Macron, è considerato da un'ampia fetta dell'Assemblea nazionale l'uomo adatto per aprire uncon la maggior parte delle famiglie politiche del Paese. Bayrou ha quindi la possibilità di riuscire dove l'ex primo ministro Michel Barnier ha fallito: costruire una maggioranza di coalizione, o qualcosa che le assomigli.