Crisi in Francia, Barnier si è dimesso: cosa può succedere ora

Come previsto dalla liturgia democratica francese il premier Michel Barnier ha presentato questa mattina le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Un record storico per la Francia che rottama il governo di unità dopo soli tre mesi di lavoro.

Si apre, dunque, una nuova fase di incertezza con esiti imprevisti. Secondo indiscrezioni dei media, Macron avrebbe intenzione di nominare un nuovo premier entro 24 ore per dare un segno di continuità mettendo immediatamente riparo allo strappo istituzionale. Tra i nomi che circolano, quello dell'ex premier Bernard Cazeneuve, quello dell'attuale ministro delle Forze armate Sébastien Lecornu e quello dell'attuale ministro dell'Interno, Bruno Retailleau.

"Posso dirvi che per me sarà un onore aver servito la Francia e i francesi con dignità", aveva detto Barnier nel suo ultimo discorso prima del voto. "Questa mozione di sfiducia renderà tutto più serio e più difficile. Di questo sono sicuro". Dopo l'incontro con il premier, Macron riceverà intorno alle 12.15 la presidente dell'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet, e alle 15.00 il presidente del Senato, Gérard Larcher. Lo riportano i media francesi.

Annche la presidente dell'Assemblea nazionale francese auspica la formazione di un governo "in tempi brevi" per riprendere le "discussioni sul bilancio". "C'è ancora tempo per dare un bilancio alla Francia prima della fine dell'anno", ha affermato, ospite di France Inter. "Non è facile, i tempi sono estremamente stretti, ma è giuridicamente e politicamente possibile se tutti si rimettono intorno a un tavolo. Non so se la situazione creata dalla mozione di censura lo permetterà", ha spiegato la Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Pronti a dare ancora battaglia i gauchisti: la leader dei deputati di France Insoumise, Mathilde Panot, ha avvertito che il suo partito sfiducerà "ovviamente" qualsiasi primo ministro che non sia del Nuovo Fronte Popolare.

La mozione di censura varrebbe anche per Cazeneuve, esponete del centrosinistra papabile, che tuttavia non è del Pfn, avendo lasciato il Ps per fondare un proprio partito politico. Il ministro Lecornu, intanto, ha precisato di "non candidarsi a nulla". Lecornu ha poi chiarito di non aver sollevato l'argomento con il presidente Macron durante il loro viaggio in Arabia Saudita.