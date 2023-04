Le indagini dell'Fbi e l'accusa di spionaggio: cosa rischia la talpa dei leak Usa

Negli Stati Uniti è stato arrestato il presunto responsabile della fuga di documenti riservati del Pentagono. Si tratta di Jack Teixeira, un 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, promosso 'Airman First Class' nel luglio scorso. Teixeira era inoltre leader del ristretto gruppo di appassionati di videogiochi su un server della piattaforma Discord, dove erano stati postati i documenti top secret Usa che poi hanno fatto il giro del mondo mettendo in imbarazzo la Casa Bianca.

Chi è Jack Teixeira

Il giovane risulta essere di stanza alla Otis Air National Guard Base a Cape Cod, nello Stato del Massachusetts. La base ospita il 102nd Intelligence Wing, la cui missione, si legge nel sito, consiste nel " fornire intelligence e comando e controllo di precisione in tutto il mondo insieme ad aviatori addestrati ed esperti per il supporto al combattimento di spedizione e la sicurezza nazionale ". La madre di Teixeira, Dawn, ha confermato l'arruolamento del figlio in quel reparto e ha riferito che di recente ha lavorato di notte in una base a Cape Cod, cambiando numero di telefono negli ultimi giorni.

Un amico del sospettato ha descritto Teixeira al Washington Post come patriottico, cattolico devoto e libertario, con un interesse per le armi e con numerosi dubbi sul futuro degli Stati Uniti. Alcuni membri del gruppo Discord hanno invece mostrato al quotidiano un video che immortala il 21enne urlare insulti razzisti e antisemiti prima di sparare con un fucile.

L'arresto dell'Fbi

L'Fbi ha perquisito l'abitazione del ragazzo a North Dighton in Massachuttes, dove è avvenuto l'arresto senza incidenti. Nelle immagini trasmesse dalla tv si vede il giovane, in calzoncini corti e t-shirt verde militare, costretto a consegnarsi fuori dalla sua casa avanzando all'indietro con la mani sulla nuca, mentre alcuni agenti armati sino ai denti gli puntavano le armi addosso protetti da un blindato.

Il ministro della Giustizia, Merrick Garland, ha quindi confermato l'arresto dell'Fbi. " Gli agenti dell'Fbi l'hanno arrestato questo pomeriggio senza incidenti ", ha detto l'attorney general, specificando che l'arresto è avvenuto in relazioni al " presunta rimozione non autorizzata e trasmissione di informazioni classificate di difesa nazionale ". Garland non ha poi aggiunto altro, affermando che "l'inchiesta è ancora in corso".

A breve, Teixeira comparirà in tribunale per la la violazione dell'Espionage Act, che punisce con una condanna sino a 10 anni per ogni capo di imputazione " la rimozione, conservazione e trasmissione non autorizzate di documenti strettamente custoditi relativi alla difesa nazionale che potrebbero essere utilizzati per danneggiare gli Stati Uniti o aiutare un avversario straniero ". Il Pentagono ha definito la diffusione di carte segrete " un atto criminale deliberato ", mentre Joe Biden si è detto " preoccupato " per il leak in sé ma non per le sue conseguenze, almeno a breve.

La diffusione dei documenti

Il livello di autorizzazione di sicurezza di Teixeira non è ancora chiaro. Sembra, tuttavia, che il sospettato avesse accesso ad una rete informatica interna del dipartimento della Difesa per informazioni top secret chiamata Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS).

L'accesso a JWICS avrebbe dato a Teixeira la possibilità di leggere e potenzialmente stampare documenti classificati allo stesso livello di molti dei documenti trapelati, ha spiegato un funzionario. Dal canto suo, un membro di Discord ha spiegato che Teixeira aveva detto al gruppo di lavorare come staff di supporto tecnologico in una base a Cape Cod, e che grazie a questo era stato in grado di accedere a documenti riservati.

Secondo altri funzionari ed esperti statunitensi, migliaia di militari e impiegati governativi, che lavorano in posizioni di basso livello, potrebbero teoricamente avere accesso a documenti riservati. Proprio come quelli che avrebbe condiviso Teixeira.