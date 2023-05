Chi è Mila Antonova, la presunta ex amante di Bill Gates

Di recente il nome di Bill Gates è stato collegato al famigerato Jeffrey Epstein, il mago della finanza accusato di pedofilia, morto in carcere nel 2019. Pare che il co fondatore di Microsoft sia stato ricattato da Epstein nel 2017, per la sua relazione con una giovane di nome Mila Antonova. Ma chi è la Antonova e a quando risale la sua presunta liaison con Gates? Secondo il New York Post la donna è nata e cresciuta in Russia, dove ha frequentato l’università.

Dopo il 2005 approda negli Stati Uniti, dove oggi lavora come ingegnere di software. Ma quando si trasferisce negli Usa, Mila è un’abile campionessa di bridge e da quello che è emerso, conosce Bill Gates alla fine del 2009, ad un torneo di bridge a Washington Dc, quando è poco più che ventenne. Non si sa esattamente come la giovane campionessa e il milionario della Silicon Valley si siano conosciuti, ma i due appaiono insieme in più di una foto e in un video, reperibile su YouTube, la ragazza racconta di aver incontrato Gates ad un torneo di bridge. “ Non l’ho battuto” , afferma scherzosa Mila nel video, “ Ma ho cercato di dargli un calcio!” . I particolari della loro relazione non sono noti, quello che è certo, è che all’epoca dei fatti Gates era sposato con la moglie Melissa, motivo per cui Epstein avrebbe minacciato di rivelare la relazione extraconiugale pubblicamente.

Gli anni passano e di Mila non si hanno più notizie, fino al 2013, quando la ragazza viene presentata a Jeffrey Epstein, noto come esperto di finanza, ma anche come filantropo. La giovane russa sta cercando qualcuno che investa nel suo progetto di creare un business online, per insegnare come diventare giocatori di bridge. Da quello che sappiamo, Epstein rifiuta di prestare alla ragazza 500mila dollari per finanziare il progetto, ma Mila si trasferirà comunque a New York, dove Epstein le pagherà un appartamento e un corso per diventare programmatrice di software.

All’epoca il finanziere era già noto come predatore sessuale e aveva alle spalle una condanna per traffico della prostituzione minorile in Florida, ma Mila afferma di “ non aver mai interagito con lui e di non sapere nulla del suo passato ”. E ancora: “Epstein pagò la scuola di informatica per me, senza voler niente in cambio. Non so perché lo fece. Quando glielo chiesi, mi rispose che era ricco e che voleva aiutare le persone. Non avevo idea che fosse un criminale, credevo solo che fosse un imprenditore di successo”.

Ma Jeffrey Epstein era noto nei salotti migliori del jet internazionale per non offrire nulla senza un ritorno in cambio. Arriviamo quindi al 2017, quando il milionario Bill Gates riceve un’email da Epstein, in cui gli viene chiesto di rimborsagli le spese da lui sostenute per il corso di Mila Antonova. La poco cortese email arriva dopo che il co fondatore di Microsoft rifiuta di fare una donazione per un ente di beneficenza creato da Epstein. “ Bill Gates ha incontrato Epstein solo per motivi filantropici ”, afferma una fonte vicina a Bill Gates, che prosegue: “ Dopo aver fallito con le richieste di fondi, Epstein ha provato senza successo a rendere pubblica una relazione passata del signor Gates” .

Bill Gates, dopo l’arresto di Epstein nel 2019, ha espresso il suo pentimento per aver frequentato il predatore sessuale attorno al 2010, ma la fonte sostiene che non ha mai ceduto alle minacce di Epstein e non ha rimborsato nessuna spesa per il mantenimento di Mila Antonova. Oggi la donna di origini russe risiede a Palo Alto, California, dove lavora come ingegnere di software per un’azienda di nome Beyond Pricing.