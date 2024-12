Choc in Australia, bimbo trovato morto nell'auto della mamma

La strada dove era parcheggiata l'auto

Dramma in Australia, dove un bimbo di soli 10 anni è stato ritrovato morto all'interno del bagagliaio dell'auto della madre. Sul caso stanno indagando gli inquirenti, ma pare che si sia trattato di un terribile incidente.

Secondo quanto riferito dal Mirror, il terribile episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 15 dicembre a Mooroopna, nel nord di Melbourne, in Australia. Prima che scattasse l'allarme alcuni residenti, intorno alle ore 15.30, avrebbero sentito un urlo agghiacciante provenire dall'esterno, in Gange Street. Oltre al grido, avrebbero udito anche il rumore delle portiere e del bagagliaio di un'auto che si aprivano e chiudevano.

La tragedia è stata svelata poco dopo. Il bambino, infatti, era riuscito ad aprire l'automobile e vi era rimasto chiuso dentro. Stando alla ricostruzione, il piccolo è rimasto intrappolato nel bagagliaio di quella vettura per ore. Le temperature in Australia, in questo periodo dell'anno, salgono rapidamente, e in breve tempo si sono raggiunti i 35 °C. Per il bimbo, purtroppo, non c'è stato scampo.

A quanto pare il piccolo si era impossessato delle chiavi dell'auto della madre, che in quel momento stava riposando in casa. In questo modo sarebbe riuscito ad aprire la vettura e ad accedervi, restando intrappolato. Dopo essersi svegliata, la donna ha cercato il figlio, non riuscendo però a trovarlo. Si è poi accorta che mancavano le chiavi della sua automobile, e da lì ha ricollegato. La scoperta del bambino rinchiuso nel bagagliaio è stata scioccante. Purtroppo, nonostante la tempestiva chiamata ai soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. I paramedici hanno tentato una rianimazione cardio-polmonare che tuttavia non ha avuto buon esito. Sembra che il cuore del piccolo non abbia retto, e che a stroncare la giovane vita sia stato un infarto.

Stando

alle ultime informazioni rilasciate, sarebbe stata avviata un'indagine sulla morte del bambino, anche se non ci sono particolari sospetti. La polizia starebbe preparando una relazione per il medico legale.