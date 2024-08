Choc in Australia, coppia cade in un fiume infestato da coccodrilli. Lui si sacrifica per salvarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco drammatica arriva dall'Australia, dove un turista di 40 anni ha perso la vita nel disperato tentativo di salvare la moglie dall'attacco di un coccodrillo. La donna, sotto choc, è riuscita a raccontare l'accaduto, spiegando quale è stato l'ultimo eroico gesto del marito nei suoi confronti. L'uomo non ha lasciato solo la consorte, ma anche tre figli.

La tragica vicenda

La vicenda si è verificata sabato scorso. Dave Hogbin, un medico di 40 anni originario di Newcastle, si trovava insieme alla moglie Jane Carey sulle sponde del fiume Annan, nei pressi di Cooktown, cittadina del Queensland. Doveva essere una tranquilla giornata di vacanza, e invece si è trasformata in un incubo.

Il fiume, infatti, è infestato da coccodrilli, e quando Dave è caduto nel corso d'acqua, la moglie Jane lo ha subito afferrato, per cercare di aiutarlo. In quel modo, però, il 40enne avrebbe finito col trascinare la consorte con sé, mettendola in serio pericolo, ed è stato per questo che in un ultimo, eroico, gesto, l'uomo ha lasciato andare la presa. Proprio in quel momento, infatti, uno dei coccodrilli lo aveva azzannato e lui non voleva che anche la moglie, e madre dei suoi figli, finisse nella morsa dell'enorme rettile.

Jane si è vista strappare via il marito, che è stato trascinato nelle acque dell'Annan e non è più riemerso. Una storia agghiacciante che lascia senza parole. I soccorsi sono stati allertati subito, ma a quel punto non era ormai possibile fare più nulla. "Ci stavamo godendo una normale giornata di vacanza e tutto è cambiato nel giro di 30 secondi. Non stava facendo nulla di sbagliato, anzi, stava facendo tutto bene, e questo è successo lo stesso... Mi ha salvato, il suo ultimo gesto è stato non trascinarmi con sé ", sono state le parole della moglie, ancora sotto choc, come riportato da Bbc.

Gli ultimi istanti di vita

Del caso si sono occupati gli agenti di polizia del Queensland, che martedì 6 agosto hanno effettivamente rinvenuto dei resti umani in un coccodrillo di 4,9 metri. Dovranno essere effettuati degli esami per stabilire se questi appartengono o meno al 40enne. Secondo il racconto di Jane Carey, sabato pomeriggio lei e il marito stavano camminando lungo un sentiero sulla riva del fiume, quando una parte ha ceduto e l'uomo è caduto. A quel punto la donna si sarebbe lasciata scivolare per afferrare il braccio del coniuge, ma in quel modo rischiava di cadere in acqua a sua volta, così il suo Dave ha mollato la presa.

L'unica fortuna, in questo terribile dramma, è che i tre figli piccoli non fossero presenti.

Una pagina GoFundMe è stata creata per sostenere la famiglia del 40enne. Al momento sono stati raccolti più di 56.600 dollari australiani, ossia 33.937,08 euro.