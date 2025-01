I medici staccano la spina, ma il paziente è quello sbagliato

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia terribile quella che arriva dagli Stati Uniti, dove un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera è morto dopo che il personale sanitario ha provveduto a staccarlo da tutti i supporti vitali, confondendolo con il suo compagno di stanza. Un errore al quale non è possibile porre rimedio, e che ha devastato la famiglia dell'uomo, oggi privata del proprio caro. Il caso, ovviamente, è diventato una vicenda giudiziaria.

Tutto comincia l'8 agosto del 2021. Il 69enne David Wells accusa un malore mentre sta cenando. Per la precisione, secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'uomo rimane soffocato da un boccone di bistecca. Ogni manovra di rimozione del corpo estraneo risulta inutile, tanto che Wells perde i sensi. Viene quindi trasportato d'urgenza al pronto soccorso del PeaceHealth Southwest Medical Center di Vancouver, una città di Washington, dove resta ricoverato per circa due anni.

Incosciente e impossibilitato a respirare, David Wells viene attaccato a tutti i supporti vitali. Ogni giorno i suoi parenti sperano in buone notizie. Accade tuttavia qualcosa di incredibile, un vero e proprio incubo divenuto realtà. Il personale sanitario commette un errore gravissimo, scambiando i suoi pazienti. Nella stanza di David Wells si trova infatti un altro paziente: Michael Beehler, di 60 anni. Non sappiamo quali fossero le condizioni di Beehler, ma sono i suoi parenti ad essere contattati dai medici che si stavano occupando di Wells. A rispondere al telefono è Debbie Danielson, la sorella di Beehler. " Mi hanno detto che era cerebralmente morto ", spiega la donna a KGW. A quel punto a Debbie Danielson viene chiesto che cosa fare: mantenere il supporto vitale o staccare la spina?

Con enorme dolore e difficoltà, Debbie Danielson e il marito decidono di far lasciar andare Michael Beehler e acconsentono alla fine del supporto vitale. Purtroppo, però, non è a Michael Beehler che i medici si riferiscono. Vi è un palese scambio di paziente. La spina viene stacca a David Wells.

Grande choc anche per i familiari di Beehler. Dopo aver preparato il funerale e dato il triste annuncio ai parenti, sono stati contattati proprio da Michael Beehler, tornato cosciente. Beehler non comprendeva perché il suo servizio telefonico fosse stato disattivato e per questa ragione aveva contattato la sorella. Entrambi, compreso l'agghiacciante accaduto, si sono rivolti alla polizia locale per sporgere denuncia. Ed è stato così che è emerso lo scambio di persona.

Ignari di tutto, i familiari di David Wells hanno saputo solo dopo cosa fosse successo. Shawn Wells, figlio di David Wells, è ancora sconvolto. A distruggerlo emotivamente è stato non solo il fatto di aver perso il padre, ma che sia stato un estraneo a decidere del suo destino.

Le famiglie di Wells e Beehler stanno ora

facendo causa alal servizio di ambulanza, alle pompe funebri e all'ufficio del medico della contea di Clark. L'accusa è quella di negligenza e grave disagio emotivo.