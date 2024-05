Choc in volo, sesso sui sedili dell'aereo: scandalo fra i passeggeri, ecco cosa è successo

Una scena a dir poco incredibile quella a cui si sono ritrovati ad assistere i passeggeri di un volo della British Airways. Sui sedili dell'aeromobile, infatti, una coppia ha cominciato a fare sesso, incurante della presenza di molte altre persone. Fra lo stupore e l'imbarazzo generale, qualcuno ha addirittura tirato fuori il cellulare per riprendere i due amanti e denunciarli.

Choc in volo

Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani esteri, l'episodio si è verificato martedì 7 maggio a bordo del volo BA832 da Heathrow a Dublino della British Airways. Dopo aver tentato di coprirsi con una sciarpa, i due focosi amanti si sono intrattenuti in quello che è stato subito riconosciuto come un vero e proprio rapporto sessuale. I movimenti, infatti, erano inequivocabili, come testimoniato anche da una giovane donna che sedeva a non molta distanza da loro. Farrah, una ragazza di 26 anni, ha infatti documentato tutto. La giovane si stava dirigendo in Irlanda per una vacanza con la madre e il fratello e mai si sarebbe aspettata di vedere una scena simile a bordo dell'aereo su cui viaggiava.

A quanto pare, come dichiarato da Farrah, il rapporto sessuale è andato avanti per almeno 20 minuti. "Mi giravo per guardare mio fratello ogni volta che parlavo, e poi ho visto una sorta di movimento vigoroso negli altri sedili dall'altra parte. È stato molto palese" , ha raccontato la 26enne, come riportato sul portale online londonworld.com. " Hanno continuato e basta, ed è stato scioccante perché c'erano bambini sull'aereo. C'era un bambino che correva su e giù e avrebbe potuto vederlo. Quando è stato detto di allacciare le cinture di sicurezza, era ovvio che lui si stava chiudendo la cerniera, rimettendo tutto a posto. Semplicemente disgustoso ", ha aggiunto. "Si coprivano con una sciarpa, ma era abbastanza ovvio, da persone adulte, quello che stavano facendo".

Il commento del personale della British Airways

Non sappiamo se i passeggeri abbiano o meno avvisato il personale di bordo. La British Airways ha però commentato la vicenda, spiegando che i propri dipendenti non sono stati avvisati, altrimenti avrebbero preso i giusti provvedimenti.

Nessuna conseguenza, dunque, per i due amanti, che avrebbero potuto essere denunciati per