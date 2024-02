Deputato choc, la relazione con la 15enne. Scandalo in Danimarca

Gli hanno sputato addosso, lo hanno definito "pedofilo", è stato cacciato dal suo partito e gli è stato caldamente intimato di mettere fine alla relazione amorosa. Mike Fonseca, parlamentare danese di 28 anni, è finito (di nuovo) nell'occhio del ciclone nel suo Paese per colpa del suo rapporto con una ragazzina di 15 anni. Il caso era esploso lo scorso novembre, quando la notizia era stata pubblicata sui principali quotidiani della Danimarca. Fonseca, escluso dal movimento politico di centrodestra al governo e in congedo per malattia dopo lo scandalo, è ritornato in Parlamento e ha difeso il rapporto con la minorenne.

" Posso capire che il nostro legame possa sembrare sorprendente - ha detto alla stampa scandinava -. Io e la mia ragazza abbiamo un buon rapporto. Ci va bene e ci amiamo ". Un fatto che non è mai stato preso per niente digerito dal presidente del suo ex partito ("I Moderati"), il ministro degli Esteri ed ex premier Lars Løkke Rasmussen, il quale anche nelle ultime ore ha dichiarato pubblicamente: " Non possiamo avere parlamentari che hanno relazioni sessuali regolari con minori. Parliamo di una ragazza di soli 15 anni e la relazione è iniziata quando lei frequentava la terza media ".

La difesa dell'"accusato"

Fonseca, ora confluito nel gruppo misto, ha sempre negato di avere conosciuto la giovane quando ancora frequentava le scuole medie, mentre la famiglia della 15enne, sempre secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe d'accordo con la relazione. In Danimarca l'età del consenso - ovvero quella sopra la quale una persona è considerata in grado di acconsentire a un rapporto sessuale - è stabilita a 15 anni. Così come quella della responsabilità penale. Queste ultime - va detto - sono diverse dal concetto della maggiore età, che anche in Danimarca si raggiunge a 18 anni. In Europa esistono invece soglie inferiori, come i 14 anni in Italia come età del consenso, e i 18 anni di Malta.

Il deputato 28enne, che dopo essere stato espulso da "I Moderati" non ha più trovato altri partiti desiderosi di accoglierlo, ha pubblicato un articolo sul quotidiano Altinget, in cui è tornato a difendere la sua relazione: " L'età del consenso e quella della responsabilità penale sono fissate a 15 anni. Questo significa che puoi essere ritenuto responsabile delle tue decisioni e delle tue scelte quando hai 15 anni. Mi permetto quindi di considerare le persone tra i 15 e i 17 anni sufficientemente mature per fare scelte importanti ".