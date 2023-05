Cicliste transgender escluse da gare femminili: svolta in Regno Unito

Stop alle atlete transgender nelle competizioni femminili: questo quanto sancito dalla federazione ciclistica del Regno Unito. Una svolta attesa, sulla scia di quanto deciso dalla federazione di nuoto. Al termine di un processo di revisione e consultazione, le autorità hanno stabilito che le cicliste transgender potranno gareggiare in una categoria aperta con gli uomini. Le competizioni femminili, invece, saranno riservate a coloro “il cui sesso è stato assegnato femminile alla nascita” . La nuova politica si riferisce a tutte le attività competitive - qualsiasi gara o evento che implichi cronometraggio, classifica o premi - ed entrerà in pieno vigore entro la fine di quest'anno.

Cicliste transgender bandite dalle competizioni femminili

"Gli ultimi studi di ricerca hanno indicato che le donne transgender, anche se sottopostasi a soppressione del testosterone, mantengano un vantaggio in termini di prestazioni" , la posizione di British Cycling in una nota: “Il nostro obiettivo è sempre stato di promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione, garantendo però nel contempo l'equità della concorrenza” . In base alle nuove disposizioni, le donne transgender potranno ancora gareggiare con le donne in contesti ciclistici non competitivi, come il programma Breeze. Il ceo di British Cycling Jon Dutton ha rimarcato: “Sosteniamo fermamente il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di molestie, bullismo e discriminazione e non esiteremo ad agire in caso di violazione del nostro Codice di condotta, incluso il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di tutti i casi di linguaggio o comportamento discriminatorio”.“Sosteniamo fermamente il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di molestie, bullismo e discriminazione e non esiteremo ad agire in caso di violazione del nostro Codice di condotta, incluso il nostro approccio di tolleranza zero nei confronti di tutti i casi di linguaggio o comportamento discriminatorio”.

La protesta di Emily Bridges