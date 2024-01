"Crimini illegali": in arrestato un manager di Evergrande. Altra tegola sul colosso cinese

In Cina è stato arrestato il capo di Evergrande Nev, il ramo automobilistico di Evergrande, il gigante immobiliare più indebitato al mondo. Liu Yongzhuo, direttore esecutivo di China Evergrande New Energy Vehicle Group, è stato fermato per " sospetto di crimini illegali ", ha fatto sapere la società. La notizia minaccia di complicare ulteriormente le prospettive per la ristrutturazione del colosso cinese, già numero uno in Cina nel settore immobiliare e attivo in una moltitudine di settori, ora strangolato da un indebitamento impressionante, stimato a giugno 2023 in circa 328 miliardi di dollari (attualmente 300 miliardi di euro).

Cosa succede in Evergrande

Liu, 42 anni, è entrato a far parte del gruppo nel dicembre 2003 ed è stato nominato presidente dell'Evergrande Football Club, dell'Evergrande Spring Water Group e dell'Evergrande High-Tech Group. Vanta più di 20 anni di esperienza negli investimenti e nella gestione di progetti immobiliari, nelle operazioni sportive e nella gestione operativa aziendale in vari settori. Ricordiamo che a settembre anche il miliardario fondatore di Evergrande, Hui Ka Yan, era stato posto sotto " misure obbligatorie " per attività illegali, un termine che implica sorveglianza residenziale o detenzione da parte di funzionari cinesi. Insieme a lui, nello stesso periodo, sono stati arrestati altri dipendenti della filiale di gestione patrimoniale dell'azienda.

Il gruppo, che sta lottando per la sua sopravvivenza, dovrebbe presentare un piano di ristrutturazione accettabile per i suoi creditori prima di un'udienza prevista per la fine di gennaio a Hong Kong. Quando la sua controllata Evergrande Nev è stata costituita nel 2019, si era data " tre-cinque anni " per diventare il produttore di auto elettriche " più potente " del mondo. Ma la situazione della casa madre ha seriamente compromesso i suoi piani e il flusso di cassa, mentre le vendite stentano a decollare (circa 760 veicoli nella prima metà del 2023 secondo gli ultimi dati).

Evergrande Nev, le cui azioni hanno perso metà del loro valore in cinque anni, ha sospeso le contrattazioni alla borsa di Hong Kong per diverse ore oggi. Il titolo ha perso il 6% alla chiusura, dopo la ripresa delle contrattazioni nel pomeriggio.

Effetto domino

Evergrande Nev, penalizzata dalla situazione finanziaria della sua società madre, aveva indicato nel marzo 2023 che stava lottando per la propria sopravvivenza e cercava liquidità per rimanere a galla. In Cina, il mercato delle auto elettriche è particolarmente redditizio e negli ultimi anni sono emersi diversi produttori locali innovativi. Il gruppo Evergrande aveva grandi ambizioni per la sua filiale automobilistica.

Il suo fondatore, Xu Jiayin, voleva trasformare il suo gruppo entro 10 anni in un campione di auto elettriche e fare di questo settore il suo nuovo core business, come riportato dai media locali. Fortemente indebitata, la società aveva offerto ai suoi creditori una partecipazione nella sua ambiziosa filiale di veicoli elettrici come modo per uscire dalla sua situazione.