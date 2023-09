Al via in Cina la China International Fair for Trade in Services 2023, la più grande fiera per il commercio dei servizi al mondo

In Cina è tutto pronto per l'inizio della China International Fair for Trade in Services 2023 (Ciftis), la Fiera internazionale cinese per il commercio dei servizi, in programma a Beijing dal 2 al 6 settembre. L'evento si terrà presso il China National Convention Center e lo Shougang Park, in un'area espositiva complessiva di 155.000 metri quadrati. Il Regno Unito sarà l'ospite di questa edizione, mentre è prevista la partecipazione di più di 2.400 aziende offline - tra cui oltre 500 delle prime 500 aziende globali e aziende leader del settore dei servizi – e 75 tra Paesi, regioni e organizzazioni internazionali.

Che cos'è la Ciftis

Il tema di questa edizione della Ciftis è emblematico degli obiettivi che intende perseguire la fiera: "L'apertura porta allo sviluppo, la cooperazione crea un futuro vantaggioso per tutti". L'evento funge da piattaforma vitale per creare consenso sulla cooperazione globale e favorire gli scambi internazionali in settori chiave dell'economia. Già, perché mentre la Cina continua la sua trasformazione da un’economia basata sulla produzione ad una basata sui servizi, Ciftis mira a promuovere ulteriormente questa transizione anche nel resto del mondo.

CIFTIS copre 12 settori principali tra cui trasporti, viaggi, edilizia, servizi assicurativi, servizi finanziari, telecomunicazioni, servizi informatici e di informazione, diritti di proprietà intellettuale, servizi personali, culturali e ricreativi, servizi di manutenzione e riparazione, altri servizi aziendali, servizi di elaborazione e servizi governativi.

Nello specifico, il vicesindaco di Beijing, Sima Hong, prevede che il Ciftis ospiterà oltre 200 eventi, tra cui un vertice globale sul commercio dei servizi, mostre, forum, conferenze di promozione aziendale e attività di supporto. Durante la fiera, le Nazioni Unite ospiteranno una cerimonia per la firma della Convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria delle navi, nonché un forum per guidare la formulazione delle norme internazionali pertinenti, con partecipanti provenienti da quasi 60 Paesi. Si terrà inoltre, e per la prima volta, la promozione di "Invest in China Year".

L'importanza dei servizi (e il ruolo della Cina)

La Cina sta intensificando gli sforzi di apertura per rilanciare il commercio di servizi in uno scenario internazionale complesso. Stando ai dati del ministero del Commercio cinese, il valore totale del commercio dei servizi del Paese risulta essere in crescita dell’8,5% su base annua, avendo toccato 3.140 miliardi di yuan (circa 430 miliardi di dollari) nella prima metà di quest’anno. Le previsioni sono altrettanto rosee, visto che la portata del commercio di servizi dovrebbe essere in crescita per tutto il resto dell'anno.

La fiera presenterà alcuni progetti innovativi volti a promuovere il commercio internazionale di alta qualità, volti a plasmare il futuro di diversi settori, tra cui quello della carbon neutrality e dell’intelligenza artificiale. Non è un caso che nel corso della Ciftis si terranno sotto eventi correlati per favorire il miglioramento dell'economia digitale sotto molteplici punti di vista. Tra i 66 Promotional Business Talk citiamo la World Frontier Science and Technology Conference, il China International Economics and Technology Administration Forum, il 2023 Ciftis Energy Transition and Service Forum e il China Automobile Industry Development Forum.