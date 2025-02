"Il clan di Putin è uscito allo scoperto". Chi sono i "nobili" alla corte dello zar

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi mesi in Russia è successo qualcosa di interessante notato dal think tank Carnegie Politika. I membri del misterioso clan di Vladimir Putin - ovvero le persone più vicine al capo del Cremlino - sono usciti dal loro cono d'ombra facendosi intervistare o rilasciando dichiarazioni più o meno emblematiche. Tutto questo, sostengono alcuni esperti, potrebbe essere il segnale di una sorta di rimescolamento in atto degli equilibri fra le diverse componenti delle élite russe. Un rimescolamento innescato dalla guerra e quindi dalla redistribuzione delle risorse, in cui i familiari dello stesso Putin, insieme ad altri alti funzionari, si muovono per occupare velocemente caselle di potere.

Il "clan" di Putin allo scoperto

Ad accorgersi di questa tendenza è stata la giornalista Elizaveta Fokht, autrice dell'articolo intitolato Why Putin’s Family Is Stepping Into the Limelight. " Prima o poi, i discendenti delle élite russe dovranno confrontarsi con una transizione di potere. Con la guerra in corso, riconoscere che prima o poi Putin dovrà lasciare il potere si è fatto meno urgente. Eppure la questione non è scomparsa e deve interessare la famiglia del Presidente prima di qualsiasi altro esponente dell'élite ", ha spiegato Fokht citando subito due esempi.

Il primo riguarda Putin in persona. Il capo del Cremlino ha rivelato recentemente che " i piccoli della famiglia " parlano cinese, e che con loro ama guardare film storici russi: un'uscita del genere è rara fino a qualche anno fa. Il secondo chiama in causa la figlia maggiore del presidente russo, Maria Vorontsova, che nel gennaio del 2024 ha rotto il tradizionale riserbo e si è fatta intervistare. Il tema della discussione? Zero politica o famiglia, ma solo le tecnologie mediche di cui si occupa. La stessa Vorontsova, pochi mesi dopo, in estate, avrebbe tenuto per la prima volta un discorso al Forum economico di San Pietroburgo, il palcoscenico più importante che le elite hanno a disposizione per esibire il loro potere.

La nuova élite

Attenzione poi ad Anna Tsivileva, psichiatra, moglie di Sergei Tsivilev, governatore della regione di Kemerovo, co-proprietario della miniera di Kolmar. Questa signora fino al 2022 era una perfetta sconosciuta ma è finita sotto la luce dei riflettori dopo che i giornali hanno scoperto che era cugina prima di Putin, nome da nubile Anna Putina. Nel 2023, il leader russo l'aveva nominata direttrice della Fondazione dei difensori della patria, l'agenzia che segue i soldati russi dispiegati al fronte, mentre nel 2024 l'ha "spinta" a diventare vice ministra della difesa.

Nel frattempo l'ex atleta olimpica Alina Kabaeva, la madre di due figli di Putin secondo informazioni mai confermate dagli interessati, ha iniziato a partecipare a show televisivi e a intervenire sui social, come fondatrice dell'accademia di ginnastica ritmica Grazia celeste, una scuola che ha il suo circuito di gare, con regole proprie, e che ha partecipato, a nome della Russia, ai Brics Game, la risposta di Mosca alle Olimpiadi, e organizza competizioni all'estero, in Paesi come la Cina e il Qatar.

Uscendo dalla famiglia, arriviamo ad altri nomi degni di nota. Tra questi: Dmitry Patrushev, figlio di Nikolai, ex segretario del Consiglio di sicurezza, nominato vice Premier; Boris Kovalchuk, figlio di Yuri, a capo della Corte dei conti; Vladimir Kiriyenko, figlio di Sergei, primo vice capo di gabinetto dell'amministrazione, e ceo di VKontakte. E ancora, vale la pena menzionare Roman Rotenberg, figlio dell'oligarca Boris, è capo allenatore della squadra di hockey Ska di San Pietroburgo, e vice presidente della lega di hockey Kontinental, senza aver alcuna esperienza professionale nel settore.

Ma perché i parenti di Putin sono diventati così visibili? Non è detto che le cose siano cambiate da un giorno all'altro o che il capo del Cremlino abbia dato personalmente alla sua famiglia il via

È molto più probabile che sia cambiato l'ambiente in cui opera l'élite russa, rendendo possibile ai parenti di Putin di uscire allo scoperto

libera per salire alla ribalta. "", ha concluso Fokht nel suo articolo.