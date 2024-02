Clouseau alle Olimpiadi

Avevano pensato nei dettagli ai piani di sicurezza, ma purtroppo non alla sicurezza dei piani. Che non è un dettaglio. Come disse il Visconte di Cambronne, «Merde!». Ma qui servirebbe l'Ispettore Clouseau.

Ieri si è saputo che, pochi giorni fa, un ingegnere del Comune di Parigi si è fatto rubare la valigetta in cui teneva un computer e due chiavette Usb con materiali relativi alla sicurezza delle Olimpiadi che si terranno in estate in Francia. L'aveva messa sul portabagagli del treno nella stazione ferroviaria Gare du Nord. Cosa che un italiano, per naturale diffidenza verso il prossimo, non avrebbe mai fatto. Ah, les Français!

Si dice che i francesi siano degli italiani col broncio, e gli italiani francesi che sorridono. Ed entrambi ridono delle sfortune degli altri. Questa volta, con tutto il cinismo di cui siamo capaci e l'antipatia atavica verso i nostri cugini d'Oltralpe, tocca a noi lo sfottò.

E Macron è quello che vuole fare la guerra alla Russia?

Vabbè. Adesso ci sarà da rifare tutto. Mancano cinque mesi ai Giochi. Serve una prestazione record. Ma ce la faranno. Questione di Grandeur.

Per il resto, di fronte a un fatto del genere, un ottimista direbbe che tanto la valigetta la ritroveranno, un pessimista che sarà impossibile preparare un piano migliore di quello che c'era già, un complottista che la cosa puzza e dietro c'è Putin e un italiano: «Meno male, per una volta c'è qualcuno conciato peggio di noi».