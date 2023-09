Coccodrillo azzanna un uomo e trascina il suo cadavere: orrore in Florida

Orrore in Florida, per la precisione nel territorio limitrofo alla cittadina di Clearwater, dove è stato avvistato un coccodrillo che stringeva fra le fauci un corpo umano. Le autorità locali sono intervenute subito dopo le prime segnalazioni, provvedendo a ristabilire la calma e a sopprimere l'animale. La popolazione è comprensibilmente sotto choc.

L'atroce avvistamento

I fatti, secondo quanto riferito dalla stampa estera, si sono verificati nel pomeriggio di venerdì, quando alcuni passanti hanno notato la raccapricciante scena. Un coccodrillo di oltre 4 metri si stava spostando nel canale della piccola città di Largo, vicina a Clearwater, e teneva fra le fauci il cadavere di un uomo che aveva evidentemente aggredito e ferito in modo letale.

Superati i primi momenti di terrore, alcuni passanti hanno immediatamente contattato le autorità locali per chiedere aiuto. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, seguite dai vigili del fuoco di Largo. A partecipare all'operazione anche gli uomini della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, che sono riusciti ad attirare l'alligatore fuori dall'acqua. A quel punto, anche in considerazione del fatto che il rettile aveva aggredito e ucciso un uomo, è stato deciso di sopprimerlo. A ucciderlo è stato un colpo di pistola. Secondo i funzionali presenti in quel momento, l'animale è morto senza soffrire.

Gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas sono invece riusciti a recuperare il corpo della vittima, che dovrà essere identifico.

Choc fra i passanti

Si è trattato di una scena molto cruenta. Le abitanti della Florida sono abituati ai coccodrilli e conoscono molto bene i rischi, ma vedere uno di quei grossi rettili trascinare il corpo senza vita di un uomo è stato a dir poco agghiacciante. Molti di coloro che si sono trovati ad assistere alla scena si trovano sotto choc. Gli inquirenti avranno ora il compito di capire che cosa sia accaduto alla vittima e come sia morta. È probabile che il coccodrillo provenisse da un vicino lago di Ridgecrest Park, che ospita una popolazione di alligatori.