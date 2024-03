Pirati, commandos e tensioni dei mari caldi: tornano in azione i Marcos

I Marcos, commandos dell'Indian Navy, sono tornati in azione nel Mar Arabico. Dopo quaranta lunghe ore di stallo nel dirottamento della nave mercantile MV Ruen, un team di incursori della marina di Nuova Delhi ha intercettato la nave controllata da 35 pirati somali che si sono poi arresi. Salvi i 17 membri dell'equipaggio.

Le rotte che conducono al Golfo di Aden, già sottoposto alla minaccia dei ribelli houthi dello Yemen, sono ancora più pericolose da quando i pirati somali hanno aumentato il numero di assalti ai danni delle navi mercantili in transito o in attesa di tracciare la nuova rotta che, dall'inizio della crisi del Mar Rosso, spesso conduce verso la circumnavigazione del continente africano nel tentativo di proteggere navi e carico. Ciò ha riscosso le ambizioni criminali dei pirati somali, ragione per cui la nave da guerra della Marina indiana Ins Kolkata è dovuta intervenire ieri con i suoi commandos.

L'intervento dei commandos

A riportare la notizia è stato un portavoce della Marina indiana, che solo oggi ha rivelato il successo dell'operazione condotta delle poco note forze speciali della Marina indiana, i Marine Commando noti con il diminutivo Marcos che dopo l'intercettazione della nave mercantile MV Ruen da parte della nave da guerra amica, sono stati portati in area operazioni e l'hanno abbordata per catturare i pirati e liberare l'equipaggio.

Secondo quanto riportato dal funzionario dell'Indian Navy, "la Ins Kolkata ha effettuato l'intercettazione della nave pirata Ruen a quasi 1.400 miglia nautiche dalla costa indiana e ha costretto la nave pirata a fermarsi attraverso azioni calibrate che sono state potenziate da INS Subhadra, Hale Rpa (un drone di sorveglianza, ndr), velivoli da pattugliamento marittimo P8I e Marcos I Prahar trasportati da un sono stati "lanciati" da aerei C-17".

Le azioni congiunte e ben concertate hanno "messo alle strette" i 35 pirati provenienti dalla coste della Somalia che si sono arresi nella sera del 16 marzo. La nave che li trasportava, priva di insegne e probabilmente usata come "nave madre" per il rilascio di barchini veloci per l'assalto e abbordaggio dei mercantili che tracciano rotte a portata di costa, è stata catturata e privata di armi e munizioni di contrabbando che rappresentavano l'arsenale offensivo dei pirati. Secondo quanto riportato dai funzionari della marina indiana la nave mercantile battente bandiera maltese era stata dirottata diversi giorni prima. L'equipaggio liberato era composto da cittadini provenienti da Angola, Myanmar e Bermuda.

Da dicembre sono stati registrati almeno 17 episodi di dirottamento, tentati dirottamenti o approcci sospetti che hanno richiesto intervento "aggressivo" da parte della Marina indiana, la quale ha schierato "almeno una dozzina di navi da guerra a est del Mar Rosso a gennaio" al fine di garantire la sicurezza contro i pirati di concerto con gli altri dispositivi attivi nel Mar Arabico e nei golfi che bagna, tornato tra mari più "caldi" del globo da diversi mesi. I pirati somali non dirottavano "con successo" una nave mercantile dal 2017.

Chi sono i Marcos della Marina indiana

I Marine Commandos, più noti con l'abbreviazione di Marcos sono una forza speciale della Marina Indiana nata nel 1987: quando la marina militare di Nuova Delhi sentì il bisogno di formare un'unità d'élite capace di intraprendere al pare delle unità omologhe nel mondo, missioni anfibie, condurre raid, ricognizioni e operazioni antiterrorismo.

Questi incursori subacquei, che hanno seguito addestramenti e scambi di formazione con i Navy SeAL della Marina degli Stati Uniti e lo Special Boat Service della Royal Navy, sono garantiscono alla Marina indiana la capacità di operare in ogni tipo di ambiente - mare, aria e terra - al pari delle migliori unità d'incursori delle potenze occidentali. Effettuando la loro prima azione anti-pirateria nel Golfo di Aden nel novembre del 2008, quando un team di Marcos sventò un tentativo di dirottamento ai danni della nave mercantile indiana MV Jag Arnav.

Alla fine di febbraio 2024 un commando di Marcos indiani, o "Prahar" come viene chiamato, aveva già condotto un'operazione nel Mar Arabico per proteggere le navi mercantili. In quell'occasione il commando era stato paracadutato da un aereo C-130 per "intensificare le sue attività di sicurezza marittima in corso nel Golfo di Aden e nel Mar Arabico".