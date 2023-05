"Perso mezzo milione al giorno": così la famiglia del premier Sunak ha fatto crac

Rishi Sunak e la sua famiglia hanno perso circa 200 milioni di sterline di patrimonio nel 2022. Le fortune del primo ministro britannico, insediatosi lo scorso ottobre, e della consorte Akshata Murty, erede di una ricca famiglia indiana, sono infatti calate da 730 a 529 milioni. Lo riporta il Sunday Times, presentando la lista dei britannici più ricchi e dei patrimoni delle celebrità in un'analisi che mostra come nel 2022, per la prima volta dalla Grande Recessione, il numero dei miliardari nel Regno Unito sia diminuito: ora sono 171, sei in meno dell'anno prima.

Perché cala il patrimonio di Sunak e Murty

La coppia resta comunque, nonostante una contrazione del 30% che ha portato a perdite di oltre mezzo milione di sterline al giorno, la più ricca ad aver mai messo piede a Downing Street. E secondo quanto riporta la stampa britannica, né Sunak né Murty sarebbero allarmati per un calo fisiologico trascinato dal calo dei mercati e, soprattutto, del settore di riferimento della moglie del primo ministro, l'alta tecnologia.

L'Evening Standard riporta che " la maggior parte del patrimonio netto di Akshata Murty proviene da Infosys, la società tecnologica della sua famiglia, che ha un valore di circa 63 miliardi di dollari (51 miliardi di sterline). Infosys è stata co-fondata dal padre di Murty, NR Narayana Murthy" , e possiede partecipazioni in diversi settori legati all'innovazione di frontiera. Nel 2022 ha subito un calo delle sue azioni pari al 25%, che si è riflettuto sul patrimonio di Murty, detentrice dello 0,9% della società del padre.

La moglie del primo ministro è anche azionista del fondo di venture capital Catamaran Ventures e, secondo l'Evening Standard, sarebbero confermate sue partecipazioni in almeno altre sei aziende, tra cui New & Lingwood, la società di alta sartoria che firma cravatte e vestiti per ricevimenti e ha come base di riferimento gli studenti di Eton, "fucina" del Partito Conservatore di Sunak. Dunque la diversificazione del rischio non sembra intaccare la sostenibilità dei business di famiglia, anche se la perdita resta consistente.

Sunak riduce il suo reddito, mentre Johnson vola

Sicuramente può avere inciso, per quanto residuale rispetto ai numeri della moglie, anche il fatto che avvicinandosi prima e conquistando poi Downing Street Sunak abbia dovuto ridurre le sue attività extrapolitiche riducendo i suoi redditi alle 146mila sterline di stipendio del primo ministro.

Ex dipendente di hedge fund e della banca d'affari Goldman Sachs, Sunak è stato a lungo in affari con la futura moglie, a cui ha venduto le quote di diverse società dopo l'elezione in Parlamento nel 2015. Sunak possiede degli immobili a Kensington, delle ville di campagna nello Yorkshire e un residence a Santa Monica, in California, dal valore complessivo di poco meno di 20 milioni di euro, che possono fruttargli delle rendite in termini d'affitto, ma nel 2023 senz'altro il suo reddito sarà inferiore ai 2 milioni percepiti nell'anno della scalata a Downing Street.

Va detto che Sunak, visto il retroterra personale, professionale e famigliare può sicuramente sopportare questa contrazione economica. A cui era rimasto in passato molto più indigesto il predecessore ed ex mentore politico, Boris Johnson. Il quale, per via di uno stile di vita dissoluto e il sovrapporsi di divorzi e figli da mantenere si è trovato in una situazione di cronico indebitamento a cui ha reagito passando all'incasso come conferenziere dopo l'uscita da Downing Street. "Million Dollar Boris", tra conferenze, consulenze e accordi editoriali, ha guadagnato 5 milioni di sterline nei sei mesi dopo la fine del suo governo. Una garanzia di rilancio economico che lo rende in grado di mettersi al sicuro dai problemi economici più immediati. Da cui, per ora, è invece molto lontano Rishi Sunak. A prescindere dalle sfide e dagli inciampi di un 2022 sull’ottovolante per la facoltosa moglie.