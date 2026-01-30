"Qui brucia tutto, ci sono morti". Le drammatiche telefonate dal bar Le Constellation di Crans Montana

BfmTv, principale rete televisiva francese, ha da poco trasmesso alcuni estratti audio delle chiamate d'emergenza effettuate la terribile notte di Capodanno, quando Le Constellation stava andando a fuoco. L'evento, lo ricordiamo, ha causato causato 40 morti e oltre 100 feriti.

Negli audio resi disponibili da BfmTv si percepisce chiaramente la paura e l'orrore di quei momenti. Lo si avverte dalla voce dei protagonisti. Pare che in un'ora e mezza circa siano state fatte ben 171 telefonate ai numeri di emergenza, ossia la Centrale 144. La prima chiamata, stando a quanto riportato sino ad ora, sarebbe partita alle 1.30. " Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation ", questo il contenuto del breve scambio telefonico. Poi sono seguiti tutti gli altri.

"Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti ", grida un'altra persona in preda al panico. E, ancora: " Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti! ", " I miei amici sono morti dentro... chiami un'ambulanza" , e " C'è pieno di gente che è quasi morta, signora, mandi un'ambulanza!" . BfmTv ha voluto raccogliere la testimonianza dei familiari delle vittime. I parenti di coloro che non ce l'hanno fatta hanno definito gli audio agghiaccianti. Ascoltarli deve essere stato atroce per loro.

A quanto pare le telefonate sono proseguite fino alle 3.00 del mattino. Ascoltati dai soccorritori, molti ragazzi tentano di spiegare le immagini devastanti che hanno davanti agli occhi. Alcuni gridano, altri piangono, altri ancora si trovano in evidente stato di choc. "Sono quasi morto al Constellation.

Credo di essermi bruciato. Il Constellation è bruciato interamente", dice un ragazzo.

La centrale operativa ha poi coordinato i soccorsi, senza ancora sapere che gli operatori si sarebbero ritrovati dinanzi a una tragedia.