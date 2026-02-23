Crans-Montana, in un nuovo video si vede l'inizio dell'incendio: l'orrore di quei momenti

Si torna a parlare della strage di Crans-Montana, la terribile tragedia in cui hanno perso la vita ben 41 persone. In un filmato inedito recentemente diffuso è possibile assistere ai momenti che precedono il disastro. È la notte di Capodanno, il locale le Constellation è gremito di persone. Molti dei presenti sono condannati, ma ancora non lo sanno.

Nel nuovo video depositato oggi – lunedì 23 febbraio – dalla procura di Sion, si vede chiaramente in che modo è partito l'incendio mortale. Vediamo Cyanne Panine, la giovane cameriera francese di 24 anni originaria di Sète farsi avanti tra la folla danzante sulle spalle di un collega. Cyanne indossa un casco protettivo e sta due bottiglie di Champagne ai tavoli. Su ciascuna delle due bottiglie è presente una candela pirotecnica. Tutto parte da lì e nel video si vede chiaramente.

Il soffitto del Constellation è molto basso, il rischio è già elevatissimo. Poi, senza rendersene conto, Cyanne solleva il braccio destro e le fiamme di una delle candele arrivano a sfiorare i pannelli fonoassorbenti. È la fine, perché si tratta di un materiale altamente infiammabile. Bastano poche scintille della candela a far scoppiare l'incendio, come si evince dal filmato. In pochi secondi uno dei pannelli si incendia, dando origine a un vero e proprio inferno di fuoco.

La festa degenera in un incubo, tutto in pochissimi istanti. Non tutti se ne accorgono, non subito. I ragazzi sono presi dai festeggiamenti, la musica è altissima. Qualcuno continua a ballare mentre l'incendio acquisisce vigore. Anche Cyanne, ancora inconsapevole, prosegue con il giro di bottiglie. Anche lei ignara, anche lei, purtroppo, condannata.

nuovo video, della durata di diciotto secondi, darà sicuramente un prezioso contributo alle indagini, dal momento che mostra con chiarezza gli elementi principali della tragedia.