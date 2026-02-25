Crans-Montana, la Svizzera mette a disposizione delle autorità italiane i fascicoli sul rogo

Arriva un'importante apertura delle autorità elvetiche nei confronti degli inquirenti italiani impegnati a condurre un'inchiesta su quanto accaduto nel locale Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Gli italiani, infatti, potranno disporre di tutti i fascicoli relativi al rogo e alla terribile strage.
Dopo una fase di nervoso stallo, dunque, giungono buone notizie. La Svizzera ha dato il via libera ai magistrati italiani, avviando una fase di collaborazione giudiziaria. I pm italiani potranno esaminare i fascicoli, partecipare alla selezione delle prove e richiedere alcuni documenti. La volontà di procedere insieme è arrivata dalla procuratrice generale del Cantone Vallese, Beatrice Pilloud. Del resto, delle 41 vittime del Constellation ben sei sono italiane. Gli inquirenti italiani, pertanto, sono stati invitati a tornare a Sion per partecipare alla scelta della documentazione necessaria per condurre l'inchiesta aperta a Roma.
L'incontro è previsto per i primi di marzo. Il sostituto procuratore Stefano Opilio si recherà a Sion accompagnato dalla squadra mobile di Roma. In Italia si indaga sui reati di disastro colposo e omicidio colposo, dunque è intuibile che saranno selezionati documenti che possano fare chiarezza su queste due ipotesi di reato.
Le autorità italiane comunicheranno i fascicoli scelti, poi starà alle autorità elvetiche inviarli. Si tratta di una procedura abbastanza complessa a causa della burocrazia, perciò vanno messe in conto almeno un paio di settimane. Rimane il fatto che Italia e Svizzera collaboreranno nell'indagine.
Intanto gli inquirenti italiani hanno già un fascicolo in cui sono stati depositati i primi risultati delle autopsie eseguite sui corpidei giovani italiani. La Procura di Roma ha disposto una maxi consulenza proprio per accertare le cause del decesso delle vittime connazionali. Non solo. I pm dispongono anche delle testimonianze di alcuni sopravvissuti.