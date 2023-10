L'impero in mano al figlio Pavel e il nipote misterioso: cosa dice il testamento di Prigozhin

L'eredità di Evgenij Prigozhin finirà nelle mani del figlio Pavel, 25 anni, pronto a intestarsi l'impero economico del padre, in attesa di capire che fine faranno i lasciti politici e militari dell'ex capo del gruppo Wagner. Si parla di una somma di circa 116 milioni di euro, ai quali devono essere aggiunti i debiti che il ministero della Difesa aveva contratto con le società del defunto Prigozhin, quantificabili in circa 785 milioni di euro, che il ragazzo sarebbe intenzionato a riscattare. Al netto delle cifre in ballo, è curioso che il testamento di Prigozhin sia stato firmato lo scorso 2 marzo, ovvero oltre cinque mesi prima della sua morte, avvenuta il 23 agosto nel corso di un incidente aereo.

Il testamento di Prigozhin

La notizia è stata riportata dal sito investigativo The Insider, che ha citato il canale Telegram Port. Dalle foto del documento che stanno circolando in rete, pare che Prigozhin abbia destinato al figlio tutti i suoi beni e possedimenti milionari. Sommando le entrate delle società al valore delle varie proprietà, la cifra arriverebbe a toccare quasi i 12 miliardi di rubli, stima quasi identica a quella realizzata da Business Petersburg nel 2019, che parlava, appunto, di una fortuna quantificabile in 14,6 miliardi di rubli.

Nel testamento si fa presente che Prigozhin Jr. deve accettare un " accordo di promessa sul dono di azioni " che però non specifica né a chi dovranno andare, né quante effettivamente siano. Il ragazzo dovrà poi " assicurare un'esistenza dignitosa " alla vedova Prigozhin, alle sue figlie e alla madre Violetta, che avrà anche diritto al 10% dell'eredità in quanto pensionata. Varie fonti sostengono che queste postille non siano state particolarmente gradite al giovane rampollo, che tuttavia riceverà anche " una villetta a schiera " a San Pietroburgo per un " valore catastale complessivo di 32.534.059 rubli (circa 313 mila euro ndr) " oltre ad altre quote del padre.

Regali e misteri

Tra i regali che riceverà il figlio dell'ex cuoco di Putin troviamo infatti anche la cinematografica Aurum Llc e quella di compravendita e affitto di immobili Rythm Llc, tra le altre, ma soprattutto la più conosciuta Concord Management and Consulting, la società che si occupa di affitto di immobili diventata famosa grazie all'attività di ristorazione in uffici governativi e mense scolastiche, con cui in passato ha collaborato anche il ministero della Difesa.

Attenzione ad altre clausole inserite nel documento. Tra le altre condizioni imposte da Prigozhin troviamo quella secondo cui, se Pavel dovesse morire, rifiutare l'eredità o incappare in altre circostanze, i lasciti saranno equamente divisi tra la vedova di Prigozhin, Lyubov Kryazheva, le figlie adulte e il nipote - nato nel 2021 - omonimo del fondatore della Wagner. Se l'eredità andrà alle figlie sarà la madre di Evgenij a sostenerle.

Resta solo da capire come sarà sciolto un nodo non da poco, visto che gran parte di beni e proprietà acquistati da moglie e figlie di Prigozhin – come cavalli di razza e gallerie d'arte - sarebbero sotto la proprietà della Wagner, e quindi, teoricamente, inclusi nell'eredità destinata al 25enne. Un'eredità, ricordiamolo, partorita a marzo, quando nessuno si sarebbe mai aspettato che il capo dei mercenari di Putin potesse prima rivoltarsi contro il Cremlino e poi perdere la vita.