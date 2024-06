Decine di migliaia di israeliani scendono in piazza contro Netanyahu

Ascolta ora 00:00 00:00

Manifestazione antigovernativa oggi in Israele. Decine di migliaia di persone hanno protestato oggi in varie città del Paese contro il governo del primo ministro, Benjamin Netanyahu, del quale chiedono le dimissioni e che raggiunga un accordo per la liberazione degli ostaggi della striscia di Gaza. Le manifestazioni di oggi, in città come Tel Aviv, Haifa, Cesarea e Gerusalemme, sono state precedute da una settimana di proteste, con scontri violenti, cittadini feriti e l'uso di cannoni ad acqua da parte delle forze dell'ordine.

A Tel Aviv, nella ribattezzata "Piazza della democrazia", teatro anche delle massicce proteste contro la riforma giudiziaria, hanno espresso il loro disappunto i parenti degli ostaggi davanti al Ministero della Difesa, nella base militare di Kirya. Yifat Calderòn, cugina dell'ostaggio Ofer Calderòn, 53 anni, si è chiesto come sia possibile che il governo israeliano ritenga plausibile dichiarare la sconfitta militare di Hamas nelle prossime settimane, se gli ostaggi sono ancora prigionieri. Dani Elgarat, fratello del prigioniero Itzik Elgarat, ha accusato Netanyahu a Tel Aviv di anteporre la sua sopravvivenza politica e il suo guadagno personale alla vita dei 116 ostaggi. "Scegli di sacrificare la vita dei nostri cari per la tua sopravvivenza politica. Presto, ci conoscerai tutti perchè tutti diventeremo famiglie in lutto per gli ostaggi", ha detto Elgarat, come riporta il quotidiano Haaretz, riferendosi al recente incontro che il primo ministro ha avuto con alcune famiglie.

Anche la madre di un ostaggio israeliano alla protesta di Tel Aviv ha detto: "Netanyahu, mi assicurerò personalmente che tu venga giudicato per ogni ostaggio entrato a Gaza vivo e lasciato morto". L'ex ostaggio Ilana Gritzewsky ha affermato: "Il mio corpo è qui, ma la mia anima è ancora lì. Ne ho abbastanza! Mi sento tradita dal governo. Nessuno si è preso la briga di chiamarmi e chiedermi come sto. Netanyahu ha detto che le proteste rendono Hamas più forte, ma in realtà danneggiano lo stesso Netanyahu".

Da David Grossman, uno degli scrittori israeliani più celebri, anche a livello internazionale, è arrivato l'invito agli israeliani a "combattere per le strade" durante la manifestazione antigovernativa a Tel Aviv.

Grossman, critico da lungo tempo nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu e del suo governo, come scrive il Times of Israel, ha lanciato l’appello in una poesia letta alle migliaia di partecipanti alla manifestazione in Kaplan Street: “Ora è il momento di combattere, uomini, donne".