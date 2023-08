Da Tik Tok alla serie tv: tutte le tappe del ménage giudiziario Depp-Heard

È stato il primo processo seguito su TikTok. Per sei settimane, dall'aprile al giugno del 2022, il menage giudiziario Johnny Depp vs Amber Heard tenutosi a Fairfax, in Virginia, è stato un susseguirsi di accuse, colpi di scena, atti teatrali e testimonianze vip. Tutto inizia nel 2011: galeotto fu l'incontro sul set del film "The Rum Diary" . Depp e Amber Heard iniziano a frequentarsi un anno dopo, nel 2012, dopo la rottura tra l'attore e la compagna di lunga data, l'attrice francese Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli Lily-Rose e Jack. Dopo mesi di speculazioni giornalistiche, Depp conferma il fidanzamento con Amber Heard. "Il fatto che indossi un anello femminile è probabilmente un chiaro indizio" , la sua risposta a un evento stampa per la promozione del film "Transcendence".

Il matrimonio durato un anno

A un anno dalla conferma del fidanzamento, Johnny Depp e Amber Heard si sposano. I due attori organizzano due cerimonie: la prima nella villa dell'attore a Los Angeles, la seconda sulla sua isola privata alle Bahamas. Solo un anno più tardi, Heard chiede il divorzio da Depp per "differenze inconciliabili" . Nello stesso mese, un giudice concede all'attrice un ordine restrittivo contro Depp per accuse di violenza domestica da parte sua. In una dichiarazione sotto giuramento, la Heard sostiene che Depp le avrebbe lanciato contro un cellulare durante un alterco, colpendola all'occhio e alla guancia, per poi afferrarla violentemente per il viso e tirarle i capelli. "Durante tutta la nostra relazione, Johnny è stato violento nei miei confronti verbalmente e fisicamente" , la sua accusa: "Ho sopportato eccessivi abusi emotivi, verbali e fisici da parte di Johnny, che includevano aggressioni rabbiose, ostili, umilianti e minacciose nei miei confronti ogni volta che mettevo in dubbio la sua autorità o non ero d'accordo con lui" . Depp respinge le accuse.

Agosto 2016: Depp e Heard divorziano

Dopo mesi di procedimenti controversi, arriva l'accordo sul divorzio. "La nostra relazione era intensamente appassionata e talvolta instabile, ma sempre legata dall'amore" , recita una dichiarazione congiunta: “Nessuna delle parti ha mosso false accuse a scopo di lucro. Non c’è mai stato alcun intento di danno fisico o emotivo” . La Heard si impegna a donare i 7 milioni di dollari ricevuti dall'ormai ex coniuge all'American Civil Liberties Union e al Children's Hospital di Los Angeles. All'alba del 2017 i due finalizzano formalmente il divorzio. "Siamo tutti lieti di lasciarci alle spalle questo capitolo spiacevole della vita del signor Depp e della sua famiglia" , scrive in una nota l'avvocato di Depp, Laura Wasser.

Dicembre 2018: l'editoriale di Amber Heard

Amber Heard pubblica un editoriale sul Washington Post in cui afferma di essere stata vittima di violenza domestica senza mai nominare Depp esplicitamente. Tra i vari passaggi contestati: “Poi, due anni fa, sono diventata una figura pubblica che rappresenta gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell’ira della nostra cultura nei confronti delle donne che ne parlano apertamente”. A quattro mesi dall'editoriale, il volto dei Pirati dei Caraibi intenta una causa da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie per diffamazione. "L'editoriale si basava sulla premessa che la signora Heard fosse una vittima di abusi domestici e che il signor Depp avesse perpetrato violenza domestica contro di lei" , si legge nella denuncia, che definisce l'accusa di abuso domestico "categoricamente falsa" .

Agosto 2020: la Heard controcita l'ex marito

Amber Heard controcita Depp per 100 milioni di dollari, accusando l'ex marito di volersi vendicare sabotando la sua carriera. "Ha orchestrato una campagna diffamatoria contro di me" , la sua versione. L'11 aprile 2022 c'è la prima udienza. Il processo si tiene a Fairfax, in Virginia. "Per restituire la vita al signor Depp", secondo il suo team legale. Nella dichiarazione di apertura della difesa, l'avvocato J. Benjamin Rottenborn legge l'intero articolo di Heard alla giuria e dice loro che l'attrice ha esercitato il suo diritto alla libertà di parola.

19 aprile: la testimonianza di Depp

Sostenuto da migliaia di fan, l'attore testimonia per quattro giorni. I suoi avvocati espongono le prove dei presunti abusi da parte dell'ex coniuge, mentre i legali della Heard si concentrano sul passato di Depp fatto di alcol e droga. Al termine della sua testimonianza, l'attore risponde così quando gli viene chiesto cosa avesse perso a causa dell'editoriale della Heard: "Niente meno di tutto".

1 maggio: Heard licenza la sua pr

Heard licenzia la sua società di pubbliche relazioni Precision Strategies. Secondo quanto riferito dai ben informati, la Heard è frustrata dalla copertura negativa ricevuta in seguito alla testimonianza di Depp. La nuova squadra di Heard è guidata da David Shane.

4 maggio: la testimonianza di Amber Heard

La Heard dipinge l'immagine di un uomo che oscillava tra dipendenza da alcol/droga e sobrietà, sottolineando le difficoltà nel continuare la relazione. Cita presunti casi di abusi, tra botte, calci e spintoni.

25 maggio: Depp torna alla sbarra

"È folle sentire accuse atroci di violenza, violenza sessuale, che mi ha attribuito, di cui mi ha accusato" , le parole di Depp quando gli viene chiesto come è stato ascoltare la testimonianza della Heard. L'attore ha aggiunto: “Non credo che a nessuno piaccia dover dire la verità, ma ci sono momenti in cui è semplicemente necessario perché la situazione è andata fuori controllo. Orribile. Ridicolo. Umiliante. Ridicolo. Doloroso. Inimmaginabilmente brutale. Crudele. Ehm, e tutto falso. Tutto falso”.

26 maggio: Heard torna alla sbarra

“Johnny si è preso abbastanza della mia voce e del diritto di raccontare la mia storia. Ho il diritto di dire quello che è successo... ho il diritto come americano di parlare di quello che mi è successo. Possedere la mia storia e la mia verità", le parole della Heard, che coglie l'occasione per denunciare gli insulti e le minacce di morte ricevute nel corso di quelle settimane.

27 maggio: le dichiarazioni conclusive

Composta da sette membri e due sostituti, la giuria ascolta le argomentazioni conclusive e inizia a deliberare. Sarebbe tornata operativa il 31 maggio, al termine delle festività del Memorial Day.

1 giugno 2022: il verdetto

La corte condanna Amber Heard per diffamazione e al risarcimento di 10,4 milioni di dollari. "Dopo sei anni, la giuria mi ha ridato la vita" , la prima reazione di Depp: "Fin dall'inizio, l'obiettivo di questo caso era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall'esito" . La Heard invece non ci sta: "Questa sentenza ostacola l'idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio".

19 dicembre 2022: l'accordo