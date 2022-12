Heard paga un milione e chiude la causa con Depp

Dopo un processo show andato avanti per sei settimane in cui si sono scambiati accuse e colpi bassi di ogni tipo, Amber Heard e Johnny Depp sembrano scesi a più miti consigli. L'attrice ha infatti annunciato di aver concluso un accordo per porre fine alla causa multi milionaria per diffamazione intentata contro di lei dal suo ex marito.

È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram: «Dopo una lunga riflessione ho preso la decisione difficile di concludere l'accordo», ha scritto. L'intesa è arrivata dopo che una giuria in Virginia le aveva ordinato di pagare 10 milioni di dollari alla star de «I Pirati dei Caraibi». In base all'accordo, invece, l'attrice di Aquaman risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza. L'ex Pirata si è detto «soddisfatto» dell'esito della vicenda e i suoi legali hanno spiegato che il suo obiettivo, nell'avviare contro la Heard il processo per diffamazione che si è concluso qualche mese fa in suo favore, erano non tanto i soldi quanto di «portare in superficie la verità». Gli avvocati di Depp hanno detto che «la decisione unanime della giuria e il successivo verdetto in favore dell'attore restano in piedi». Il pagamento di un milione di dollari «rafforza l'ammissione da parte della Heard della conclusione della rigorosa ricerca della verità da parte del sistema legale». Inizialmente l'attrice avrebbe dovuto risarcire l'ex marito con dieci milioni di dollari, da cui andavano sottratti i due milioni che la giuria del processo aveva chiesto a lui di versarle per averla a sua volta diffamata attraverso un avvocato.

Nell'articolo scritto nel 2018 per il Washington Post Amber Heard parlava di sé come di «un personaggio pubblico vittima di abusi domestici», accusando implicitamente l'ex marito, che l'ha citata in giudizio chiedendole un risarcimento di 50 milioni di dollari.