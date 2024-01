Deraglia la metro a New York, diversi feriti. Linee bloccate e traffico in tilt

Incidente tra convogli della metropolitana a New York. Uno dei vagoni ha deragliato nei pressi della fermata sulla 96ma strada causando diversi feriti lievi. La notizia è confermata dall'Metropolitan Transportation Authority. Le linee della metropolitana 1, 2 e 3 sono state bloccate mentre sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto. Le persone che hanno riportato lievi ferite sono 24 sono state trasportate negli ospedali per precauzione ma nessuno di loro è in pericolo.

Le linee che sono state bloccate sono tra quelle maggiormente utilizzate anche dai turisti, quindi al momento la circolazione in città risulta essere fortemente rallentata. Il sindaco di New York ha chiesto ai cittadini e ai turisti di avere pazienza in queste ore di caos mentre si effettuano i rilievi e si cercano di capire le cause del deragliamento. Intanto sono stati potenziati i servizi di superficie per lo spostamento in città. L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico, essendo quella l'ora della chiusura degli uffici. Ogni giorno sono milioni le persone che si spostano con la metropolitana da una parte all'altra della Grande Mela. I disservizi sono enormi ma fortunatamente, trattandosi di giornate intra festive, è probabile che i disagi per i lavoratori siano stati inferiori a un qualunque altro giorno.

La prima ricostruzione indica che il deragliamento del vagone sia stato causato dall'investimento di un altro treno. Circa 300 persone sono state evacuate dal treno passeggeri deragliato, mentre i vigili del fuoco hanno evacuato alcune centinaia di persone anche da un terzo convoglio che non è stato coinvolto ma si è dovuto fermare in galleria a causa della collisione. Sul posto sono arrivati circa 20 mezzi di soccorso per i feriti. A essere trasportati in ospedale sono stati 7 passeggeri e un membro dell'equipaggio del treno deragliato.