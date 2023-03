Il Dipartimento di giustizia indaga su Tik Tok. "Spionaggio sui giornalisti USA"

Il dipartimento Giustizia Usa ha avviato un’indagine sulla proprietà di TikTok, il social della piattaforma cinese ByteDance. L’accusa è di spionaggio dei cittadini americani, in particolare giornalisti che si occupano di tecnologia. Lo ha riportato il New York Times, citando diverse fonti. L’indagine, avviata alla fine dell’anno scorso, sarebbe legata all’ammissione della stessa compagnia ByteDance, secondo cui alcuni suoi dipendenti avrebbero ottenuto illegalmente dati degli utenti di TikTok, entrando nei loro account personali. L’inchiesta è condotta dall’Fbi e dall’attorney federale del distretto est della Virginia.

La notizia, uscita per la prima volta su Forbes, arriva nel momento in cui la Casa Bianca sta chiedendo restrizioni all’utilizzo negli Stati Uniti del social cinese, il cui uso è stato vietato dai dispositivi governativi, cellulari compresi, in Usa, Europa e in un’altra ventina di Stati. L’amministrazione Biden ha recentemente chiesto a ByteDance di vendere le sue azioni di TikTok, questo dopo l’introduzione negli Stati Uniti di una legge che di fatto vieta l’uso di app, software o altre tecnologie prodotte all’estero che potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale.

I dipendenti di TikTok coinvolti nell’inchiesta sono accusati di essere entrati negli account di alcuni giornalisti, allo scopo di individuare chi fosse stato a fornire ai media informazioni interne alla compagnia. Uno di questi giornalisti era stata una reporter di Forbes, che ha rivelato per prima la storia dell’inchiesta. Due dei dipendenti sotto accusa si trovano in Cina. La compagnia ha detto che sta cercando di prevenire altre falle nella tutela della privacy degli utenti. e illecita negli account di alcuni cittadini americani.