Orrore in Germania, uccisa una 12enne: le ombre su due ragazzine

C'è una svolta nel caso della dodicenne uccisa in Germania, a Freudenberg, vicino Coblenza. Stando a quanto riporta l'agenzia stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur (dpa), due ragazzine - una di 12 e l'altra di 13 anni - sono sospettate dell'omicidio. Luise F., la vittima, era scomparsa da casa sabato scorso. Il cadavere è stato ritrovato in un bosco poco distante dall'abitazione in cui la bambina viveva con i suoi genitori. Secondo gli inquirenti tedeschi, l'arma del delitto potrebbe essere un coltello.

Il brutale omicidio

Sabato scorso, Luise aveva trascorso il pomeriggio in compagnia di un'amica. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, la dodicenne è stata aggredita verso sera, lungo la strada del ritorno verso casa. Sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, un bosco alla periferia di Freudenberg, c'era anche un oggetto appartenente ad una delle due ragazzine sospettate dell'omicidio. Sul corpo della vittima vi erano segni evidenti di ferite compatibili con una lama, probabilmente un coltello, anche se l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.

I sospetti per l'omicidio

Le due ragazze sospettate dell'aggressione mortale hanno una 12 e l'altra 13 anni. Entrambe sono state sentite dagli inquirenti e, a quanto trapela, si sono contraddette ripetutamente nel corso degli interrogatori. Seppur minorenni, si trovano sotto custodia perché, a detta della procura, sarebbero " penalmente responsabili " dell'omicidio. Circa la loro identità, gli inquirenti tedeschi hanno confermato che non divulgheranno ulteriori informazioni alla stampa. Un portavoce della polizia - scrive Dpa - ha riferito che le giovani appartengono alla " cerchia di conoscenze " della vittima, ma non hanno voluto precisare se abitano nello stesso posto o frequentano la stessa scuola.

Un delitto d'impeto