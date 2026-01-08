La villa venduta all'oligarca legato alla corruzione e il legame con le indagini italiane: l'ex principe Andrea ancora nei guai

Una nuova bufera potrebbe abbattersi sull'ex Principe Andrea. Un recente articolo della BBC, infatti, parla di un legame fra Andrea Mountbatten-Windsor e il miliardario kazako Timur Kulibayev, personaggio controverso al centro di numerose indagini legate alla corruzione. Indagini che, fra l'altro, sono state condotte anche dall'Italia.

Secondo la scottante inchiesta, Andrea avrebbe incassato 15 milioni di sterline dall'oligarca in cambio della vendita della villa di Sunninghill Park, immobile ricevuto in dono dalla regina Elisabetta nel 1986 come regalo di nozze. La transazione risale al 2007, quando Kulibayev ha acquistato la dimora dall'ex Principe. Il problema è che questi 15 milioni arriverebbero dai fondi di una società implicata in casi di corruzione, cosa che, se vera, andrebbe ad aggravare ulteriormente la posizione del fratello del Re, già allontanato dalla famiglia dopo lo scandalo collegato a Jeffrey Epstein.

I fondi da cui avrebbe attinto il miliardario kazaco si fanno riferimento a una società chiamata Enviro Pacific Investments. Interrogati dalla BBC, gli avvocati di Kulibayev hanno tuttavia dichiarato che il loro assistito non si è mai macchiato di tangenti o corruzione, e che i fondi utilizzati per acquistare Sunninghill Park erano del tutto legittimi. Su ciò si esprimerà chi di dovere. Le procure di Monza e di Milano hanno infatti mostrato come i fondi usati da Kulibayev per l'acquisto dell'immobile provenissero da un sistema di tangenti internazionale. Secondo gli inquirenti la Enviro Pacific ricevette denaro sporco legato a contratti petroliferi in Kazakistan. Kulibayev non è stato ancora formalmente incriminato in Italia, ma l'attività investigativa prosegue.

Intanto, l'esperto in lotta al riciclaggio Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance and Security, ha spiegato che l'accordo presentava "evidenti segnali d'allarme", pertanto sarebbero stati necessari dei controlli. Kulibayev, infatti, avrebbe versato 3 milioni di sterline in più rispetto al prezzo pattuito. Si parla inoltre di circa 7 milioni di sterline in più rispetto al valore di mercato dell'immobile. L'ex Principe non ha voluto rilasciare alcun commento.

L'attenzione si concentra dunque sulla villa di Sunninghill Park, donata ad Aldrea dalla Regina come regalo di nozze. Si tratta di un grande immobile in mattoni rossi a due piani, con 12 camere da letto, 12 bagni coordinati e 6 saloni.

La villa venne messa in vendita ufficialmente nel 2001, e fu, socialite kazaka, a presentare i due uomini. La donna, infatti, aveva avuto una relazione con il miliardario, dalla quale sono nati due figli.