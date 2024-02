Dorate e con la bandiera degli Usa: Trump presenta le sue sneakers, che sono già introvabili

Donald Trump ha ancora una volta sorpreso tutti, presentando al pubblico le prime sneakers che portano il suo brand nella giornata di ieri, sabato 17 febbraio.

Il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d'America, che correrà per le sessantesime elezioni presidenziali della storia del Paese in programma martedì 5 novembre 2024, ha mostrato le sue scarpe da ginnastica dal palco dello "Sneaker Con", un raduno per appassionati del settore organizzato presso il Philadelphia Convention Center. Il lancio delle nuove scarpe da ginnastica presidenziali è avvenuto senza alcun preavviso a un raduno particolarmente imporante a livello internazionale, dato che la manifestazione viene definita dagli organizzatori "il più grande spettacolo di sneakers sulla Terra" . Tra il pubblico erano presenti anche i sostenitori del Tycoon: alcuni dei "MAGA" hanno applaudito a lungo l'ex presidente degli Stasti Uniti, alzando dei cartelli con su scritto "Sneakerheads love Trump".

Sono tre i modelli di sneakers che fanno parte della collezione prodotta in edizione limitata, che vengono venduti a un prezzo compreso tra i 199 ed i 399 dollari al paio. Le più economiche sono la "T Red Wave", ovvero "l'Onda Rossa T", una scarpa da ginnastica di colore rosso senza lacci con la bandiera degli Stati Uniti d'America nella parte posteriore, e la "Potus 45", una versione di colore bianco del medesimo modello, entrambe messe in vendita alla cifra di 199 dollari.

La più costosa, nonché la più appariscente, è la "Never surrender high top sneaker": la "Mai arrendersi" è una calzatura alta di colore oro lucido con una lettera "T" maiuscola in rilievo a richiamare il cognome del "Tycoon", una bandiera degli Stati Uniti ricavata sopra il collo del piede, nella parte che avvolge la caviglia, e una suola bianca e rossa. Il modello, andato in breve tempo sold-out, è stato collocato come gli altri due esemplari di sneakers presidenziali su un nuovo portale web nel quale si trovano anche profumi col nome di Trump, i "Victory74", al costo di 99 dollari al pezzo.

Il sito "gettrumpsneakers.com" ha preso le distanze, affermando di non avere alcun collegamento con la campagna elettorale di Trump, nonostante che lo staff ne abbia promosso la vendita in alcuni post caricati in rete. Prodotte in soli 1000 esemplari, le scarpe sono presentate come "vero oggetto da collezione: audace, dorato e resistente, proprio come il presidente Trump. Le Never Surrender sono il tuo grido di battaglia sotto forma di scarpa. Allacciale ed esci pronto a conquistare".