Draghi dà la sveglia all'Europa: "Rischiamo la sovranità"

"Abbiamo bisogno di date e risultati concreti, e di essere ritenuti responsabili per essi", ha detto Draghi concludendo il suo discorso. "Le scadenze dovrebbero essere abbastanza ambiziose da richiedere una reale concentrazione e uno sforzo collettivo. Questa è stata la formula alla base dei progetti di maggior successo dell'Europa: il mercato unico e l'euro. Entrambi hanno compiuto progressi attraverso fasi chiare, traguardi precisi e un impegno politico costante. I cittadini europei chiedono ai loro leader di alzare lo sguardo dalle preoccupazioni quotidiane e rivolgere lo sguardo al loro destino comune europeo, comprendendo la portata della sfida. Solo l'unità di intenti e l'urgenza della risposta dimostreranno che sono pronti ad affrontare tempi straordinari con azioni straordinarie".