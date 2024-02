Scava una buca e muore nella sabbia a soli 5 anni. Dramma in Florida

Tragedia su una spiaggia della Florida, dove una bimba di soli 5 anni ha perso la vita dopo essere stata inghiottita dalla sabbia. La piccola stava scavando una buca col fratellino quando è finita al suo interno, restando sepolta. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, per lei non è stato possibile fare nulla e la famiglia è sotto choc.

Il dramma in spiaggia

Il terribile episodio, secondo quanto riferito dalla stampa estera, si è verificato nel corso della giornata di martedì 20 febbraio. La piccola Sloan Mattingly si trovava sulla spiaggia di Lauderdale-by-the-Sea, in Florida, insieme al fratello Maddox Mattingly, di pochi anni più grande, e ai genitori. La famiglia, originaria dell'Indiana, era andata in Florida per trascorrere una vacanza.

Sloan stava scavando una buca nella sabbia col fratellino di 9 anni quando, a un certo punto, la voragine si è allargata e ha fagocitato entrambi i bambini, intrappolandoli. Il padre e la madre dei piccoli si sono accorti di quanto accaduto, e hanno dato immediatamente l'allarme. Tutti coloro che si trovavano in spiaggia sono intervenuti per aiutare.

Le prime chiamate ai soccorsi sono arrivate intorno alle 15.00 e a raggiungere la zona, dove già diverse persone avevano cominciato a scavare, sono stati gli agenti e i paramedici dello sceriffo di Broward. Altre chiamate al 911 sono state fatte da alcuni testimoni che si trovavano sulla spiaggia dietro l'High Noon Beach Resort. Si è trattato di una corsa contro il tempo per salvare i bambini. Maddox Mattingly, il bimbo di 9 anni, ha avuto la fortuna di essere rimasto intrappolato con la testa e parte del busto fuori dalla sabbia. Lo stesso, tuttavia, non è stato per la sorellina, che è stata sepolta.

" Il padre ha iniziato a gridare aiuto ", ha raccontato un testimone, come riportato da Nbc Miami. " Ha detto che suo figlio era rimasto intrappolato in una buca nella sabbia che stavano scavando. La mamma urlava: 'Mia figlia è lì' ", ha aggiunto.

La tragedia

Alla fine entrambi i bambini sono stati recuperati con delle assi e trasportati al pronto soccorso del Broward Health Medical Center. Maddox Mattingly, gravemente ferito, è comunque riuscito a salvarsi. La piccola Sloan Mattingly, invece, è morta qualche ora dopo.

Stando a quanto riferito da Sandra King, portavoce del Pompano Beach Fire Rescue, la buca era profonda circa 5-6 piedi. Per la bimba di 5 anni, rimasta intrappolata sotto la sabbia, non c'era possibilità di scampo. Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine locali, intenzionate a comprendere che cosa abbia portato alla tragedia.