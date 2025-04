Due italiani tra le vittime a Santo Domingo

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è anche un italiano e una donna con doppia cittadinanza (italiana e dominicana) tra le vittime del crollo della discoteca di Santo Domingo che ha provocato almeno 218 morti martedì scorso. Il nostro connazionale che ha perso la vita è Luca Massimo Iemolo, di 48 anni. A scriverlo su Facebook è il "Sarah Restaurant" di Santo Domingo dove l'uomo lavorava come cuoco.

"Siamo particolarmente addolorati per la perdita del nostro chef... un professionista appassionato di cucina, che ha vissuto la sua professione con dedizione, devozione e rispetto. Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il suo modo di lavorare in team ha lasciato un segno che non dimenticheremo. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo. Siamo vicini anche a tutte le persone che oggi stanno affrontando la perdita di una persona cara in questa tragedia. Che il suo ricordo viva in tutto ciò che ha ispirato e nella passione che ha trasmesso attraverso la sua arte".

La dinamica del crollo

Il disastro è avvenuto nelle prime ore di martedì, quando il tetto del locale, in quel momento affollato di clienti, improvvisamente è collassato. Le autorità stanno lavorando per cercare di chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.

Secondo le autorità è molto difficile, per non dire impossibile, che possano essere trovati nuovi sopravvissuti. Per cercare di ricostruire le cause il governo ha annunciato che aprirà un'indagine sull'incidente, non appena saranno finite le operazioni di soccorso.