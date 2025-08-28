"Noiosa e artificiosa": chi stronca Meghan Markle in tv

Pessime notizie per Meghan Markle, affossata dalle critiche indirizzata al suo programma With Love, Meghan trasmesso su Netflix. La trasmissione, arrivata alla sua seconda stagione, non ha convinto il pubblico, che ha dispensato soltanto giudizi negativi. Un durissimo colpo, considerato quanto la duchessa di Sussex tiene a questo suo progetto.

With Love, Meghan è tornato in onda proprio ieri, ed è stato un ritorno molto atteso dai tanti fan dell'attrice. Il programma, interamente basato sulla duchessa, è incentrato sulla cucina, sul lifestile e sull'amore per le cose create manualmente. Nel corso delle varie puntate, inoltre, Meghan ospita diversi personaggi, in particolar modo amici oppure esperti di varie discipline. Il concetto è quello di un allegro scambio, un'interazione fra Meghan Markle e il suo pubblico. L'attrice si pone quasi come un'amica, una vicina della porta accanto con cui chiacchierare amabilmente.

Qualcosa che, evidentemente, non ha convinto.

Stando ai giudizi riportati sul Guardian, l'intera stagione di With Love, Meghan si è rivelata " noiosa e artificiosa ". Il giudizio è stato piuttosto duro: due stelle su cinque. "È così noiosa, così artificiosa così forzatamente stravagante che, sapete cosa? Alla fine, diventa quasi affascinante. Ti ritrovi a chiederti cose che normalmente non ti domanderesti mai, come: cosa ci vorrebbe per farmi iniziare a preparare macarons vegani? Quanto una parte di Meghan vorrebbe scappare urlando a gambe levate? Quanto potrei essere entusiasta delle piccole uova delle galline ovaiole?" , si legge nel giudizio riportato dal quotidiano.

Non sono poi mancate le critiche massicce, come quella di Liz Jones del Mail. La Jones ha bocciato le puntate definendole una " messa in scena, falsa e noiosa".

Non sono stati meno pesanti il Times e il Telegraph, sui quali sono fioccate recensioni negative. Sul Telegraph, in particolare, Meghan Markle è stata etichettata come "Maria Antonietta di Montecito".

Inoltre, sono stati in tanti a chidersi che fine abbia fatto il Principe

. Il marito di Meghan, comparso sporadicamente nella prima stagione, non è fatto assolutamente vedere nella seconda. Meghan ha voluto il palco tutto per sé, oppure il Duca di Sussex ha scelto di sua sponte di defilarsi?